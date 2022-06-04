خلال ٤٨ ساعة اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحر الأحمر

بعد أن انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمديرية البحر الأحمر التعليمية أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢ ومنذ ذلك التاريخ وتقوم مديرية التربية والتعليم بمختلف إدارتها التعليمية بكافة أنحاء المحافظة بعمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب وعمليات جميع ورصد درجات الطلاب تمهيدًا لإعلانها للطلاب وأولياء الأمور من خلال رابط إلكتروني أتاحته المديرية للطلاب وأولياء الأمور، وبإمكانك طلاب الشهادة الإعدادية بجميع مديريات البحر الأحمر فور الإعلان ظهور النتيجة الحصول عليها الكترونيا من خلال تسجيل الدخول على الرابط الخاص بإعلان النتيجة، دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة أو المديريات التعليمية وذلك تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحر الأحمر

بعد أن انتهت الإدارات التعليمية بمديرية البحر الأحمر من تصحيح أوراق الإجابات قام السيد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية، واعتمد القائمة الخاصة بأوائل الطلاب على المحافظة، وتوفير رابط خاص لإعلان النتيجة للطلاب، وأكد السيد المحافظ أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة نسبيًا عن العام السابق، والنتيجة سوف تكون متاحة للطلاب في أقل من ٤٨وساعة

آلية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي

بإمكان الطالب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني والعام الدراسي بأكمله ليصبح المجموع الكلي للفصلين الدراسيين الأول والثاني ٢٨٠ درجة، منهم ١٤٠ درجة للتيرم الأول و١٤٩ درجة للتيرم الثاني يتم توزيعها على ٥ مواد أساسية مقررة ضمن المجموع وهي اللغة العربية والإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية، وبإمكانك الحصول على النتيجة الخاصة بك مبين بها الدرجات والمجموع الكلي من خلال تسجيل دخول عبر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحر الأحمر الذي وفرة للطلاب فريق قسم التعليم، وفور تسجيل الدخول على الرابط يمكن للطالب أو ولي أمره الحصول على النتيجة بكافة تفاصيلها وذلك عن طريق ادخال رقم الجلوس واسم الطالب كاملًا واظهار كافة البيانات التي يطلبها الموقع ومن ثم الضغط على كلمة إظهار النتيجة.