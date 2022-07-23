خلال ساعات.. “هنا” رابط نتائج التاسع 2022 اليمن بالاسم ورقم الجلوس www.moe.gov من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

نتائج التاسع 2022 اليمن، تعتبر نتائج الصف التاسع في اليمن للعام الدراسي الحالي عام 2022 من أهم النتائج التي ينتظرها جميع الطلاب والطالبات في الفترة الأخيرة، وذلك لأن هذه النتيجة سوف تمكن الطلاب من الانتقال إلى مرحلة الثانوية العامة، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن أن نسبة النجاح ارتفعت هذا العام 2022 عن العام الماضي، وينتظر الوزير موعد ظهور النتيجة النهائية للصف التاسع لكي يعلن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل خلال المؤتمر الرسمي، وهنا سوف نعرض لكم نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2022.

نتائج التاسع 2022 اليمن

أعلن وزير التربية والتعليم أن نتائج التاسع 2022 اليمن، سوف تظهر في جميع المحافظات عقب الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد تمام الانتهاء من تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات واجابات جميع الطلاب والطالبات، حيث يتم ذلك داخل لجان الكترونية مخصصة لتصحيح أوراق الامتحانات النهائية لعام 2022.

كما أن نتيجة الصف التاسع لهذا العام سوف تحدد مصير الطلاب والطالبات وتمكينهم من الالتحاق بمرحلة الثانوية العامة إذا حصلوا على درجات مرتفعة، وذلك حسب تنسيق الثانوية العامة هذا العام الدراسي 2022.

وأعلن وزير التربية والتعليم في اليمن، أنه يجب على جميع الطلاب والطالبات التوجه إلى المدرسة فور الاستعلام عن النتيجة النهائية للصف التاسع لعام 2022، وذلك لاستلام الشهادة الأصلية التي تثبت نجاح الطالب في العام الدراسي، وهذه الشهادة يستطيع بها الطالب التقديم في الثانوية العامة.

خطوات استعلام عن نتيجة التاسع اليمن 2022

يمكنك الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 اليمن فور ظهورها بالخطوات التالية: