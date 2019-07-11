أكد أحد المسئولين في وزارة التربية والتعليم السورية أنه سيتم اعتماد نتيجة الصف التاسع بنسبة نجاح تجاوزت 85%، في جميع المدن، ومن بالذكر أن النسبة هذه النسبة أعلي من العام الماضي، وأكد أيضاً أن الوزارة تستعد لاعتماد النتيجة الخاصة بالصف التاسع خلال الساعات المقبلة ويمكنك الحصول علي نتيجة الصف التاسع عن طريق رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية.
نتيجة الصف التاسع سوريا 2019
الامتحانات الخاصة بالصف التاسع سوريا 2019 يوم 10 يونيو وكان الاختبار الأول خاص بمادة الاجتماعيات، وانتهي الطلاب من بشكل كامل يوم 26 جوان وكان الامتحان خاص باللغة الإنجليزية، وقامت وزارة التربية والتعليم السورية بعمل تأمينات مشددة لضمان استمرار الامتحانات دون حدوث مشاكل، وسنتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة الصف التاسع سوريا 2019 .
نتيجة الاعدادية الشرعية برقم الاكتتاب
من المتوقع أنه سيتم اعتماد نتيجة الصف التاسع سوريا 2019 خلال الساعات المقبلة، حيث تستعد الوزارة لعقد المؤتمر في مقر وزارة التربية والتعليم لإعلان نسبة النجاح وبعدها يتم رفع النتيجة لتكون للجميع، ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول علي نتيجة الصف التاسع سوريا 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية، واختيار القسم الخاص بنتائج الاعدادية الشرعية واختيار الصف التاسع، وبعدها تقوم بادخال البيانات والحصول علي النتيجة، وذلك فور اعتمادها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم خلال الساعات القليلة المقبلة ، وسنتابع معكم آخر التحديثات حول إعلان النتيجة .
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