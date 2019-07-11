أكد أحد المسئولين في وزارة التربية والتعليم السورية أنه سيتم اعتماد نتيجة الصف التاسع بنسبة نجاح تجاوزت 85%، في جميع المدن، ومن الجدير بالذكر أن النسبة هذه النسبة أعلي من العام الماضي، وأكد أيضاً أن الوزارة تستعد لاعتماد النتيجة الخاصة بالصف التاسع خلال الساعات المقبلة ويمكنك الحصول علي نتيجة الصف التاسع سوريا عن طريق رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

نتيجة الصف التاسع سوريا 2019

بدأت الامتحانات الخاصة بالصف التاسع سوريا 2019 يوم 10 يونيو وكان الاختبار الأول خاص بمادة الاجتماعيات، وانتهي الطلاب من أداء الامتحانات بشكل كامل يوم 26 جوان وكان الامتحان خاص باللغة الإنجليزية، وقامت وزارة التربية والتعليم السورية بعمل تأمينات مشددة لضمان استمرار الامتحانات دون حدوث مشاكل، وسنتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة الصف التاسع سوريا 2019 .

نتيجة الاعدادية الشرعية برقم الاكتتاب