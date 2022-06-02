خلال ساعات.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بجميع المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي

تزايدت حركة مؤشر جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قِبل الراغبين في التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، خاصة وأن النتيجة لم تعلن في عدد كبير من محافظات الجمهورية حتى الآن.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بجميع المحافظات

وخلال هذا التقرير يستعرض لك عزيزي القارئ موقع “نجوم مصرية” موقف ظهور النتيجة بعدد من المحافظات، خاصة وأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن النتائج بمعظم المحافظات لا زالت بالكنترولات وجاري الانتهاء من رصد الدرجات ومراجعتها قبل اعتمادها بشكل رسمي.

ومنذ لحظات قليلة أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 بـ3 محافظات وهي (كفر الشيخ – دمياط – أسوان) وجاري اعتمادها وإعلانها بكافة محافظات القاهرة.

وأكدت الوزارة، أن النتيجة فور اعتمادها في جميع المحافظات ستكون متاحة عبر بوابة التعليم الأساسي، ويمكن الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس والاسم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إن إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية بالمحافظة بلغ حوالي 60750 طالب وطالبة، وذلك من خلال 347 لجنة امتحانية موزعة على 13 إدارة تعليمية.

ويذكر أن الاختبارات بدأت بمادة اللغة العربية والخط وتوالت المواد إلى أن تم اختتام الامتحانات بمادة الدراسات الاجتماعية التي انتهي منها الطلاب يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر مايو الماضي.

وعن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية من المتوقع أن تظهر خلال ساعات قليلة بعد الاعتماد عبر رابط بوابة التعليم الأساسي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

وخلال السطور التالية تتابع معنا عزيزي القارئ من خلال هذه الفقرة مجموعة من الخطوات المهمة التي تلزمكم للقيام بالتعرف على الدرجات وإتمام عملية الاستعلام عن النتيجة عبر الخطوات الآتية: