خلال ساعات.. خطوات التسجيل في اختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكتروني 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انها ستتيح التشغيل التجريبي لموقع التنسيق الإلكتروني 2022 خلال الساعات القادمة، للجامعات الحكومية لتسجيل اختبارات القدرات 2022 وحسب قواعد و ضوابط المجلس الأعلى للجامعات و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، وسيتم التشغيل الرسمي لموقع التنسيق الإلكتروني بداية من الاثنين 25 يوليو .

موقع التنسيق الإلكتروني

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعض الشروط والقواعد لأداء اختبارات القدرات 2022، ومن اهمها الإلتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس ” كورونا” المستجد ، و حسب تصريحات عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان، الدكتور عماد العزباوي، فإنه تم التأكيد على ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالكلية لإجراء الاختبارات حفاظا على صحة الطلاب ومنعا لتفشي فيروس كورونا خاصة أن الاختبارات المعرفية قد أجلت من قبل لمدة عامين بسبب جائحة فيروس ” كورونا” .

خطوات تسجيل اختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بعض الخطوات التي يجب أن يجريها الطالب لتسجيل اختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكتروني 2022، و الخطوات التي يجب أن يقوم بها الطالب للتسجيل في موقع التنسيق الإلكتروني هي :