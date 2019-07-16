خطوه خطوه تعرف على كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة بالتفصيل من أماكن دفع الرسوم إلي مكان تقديم التظلم إلي الأوراق المطلوبة لتقديم التظلم

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية‘ يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام عن تظلمات الثانوية العامة 2019، والتي بدأ البحث يزداد عليها اليوم بعد فتح باب التظلمات اليوم الثلاثاء، أمام الطلبة التي تتشكك في نتيجتها، وتريد التأكد من النتيجة، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كافة تفاصيل تقديم التظلم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة، للمتضررين من نتيجة الثانوية العامة الدور الأول إبتداً من اليوم الثلاثاء 16/7/2019 لمدة ثلاثون يوماً.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم التظلم

تبدأ تظلمات الثانوية العامة اعتباراً من اليوم 16/7/2019 ولمدة ثلاثون يوماً، في تلقي تظلمات الطلاب ويحب أن يحتوي التظلم على الأوراق الأتية.

إيصال سداد (100) جنيه في أحد البنوك الوطنية أو فرع من فروع بنك مصر أو مكتب بريد. صورة من شهادة درجات الطالب. صورة من بطاقة الرقم القومي.

خطوات تقديم تظلم الثانوية العامة

سداد قيمة طلب التظلم وإحضار إيصال السداد للجنة التظلمات. تقديم طلب التظلم إلي لجنة التظلمات بمديرية التعليم التابع لها الطالب. الحصول على موعد للإطلاع على صورة من كراسة الامتحان. إذا ثبت حق للطالب في درجات أعلى يتم إخطاره بجواب مسجل بعلم الوصول.

الحالات التي يتم فيها قبول التظلم وتعديل درجات الطالب