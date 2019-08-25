خطوات و شروط الإلتحاق بالمدينة الجامعية في جامعة حلوان

قامت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان بإشراف من الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بالإعلان عن المواعيد الخاصة بالتسجيل ، و القبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2019 – 2020.

كما أفادت إدارة الجامعة في بيان لها، أنه تم فتح باب التسجيل الالكتروني للطلاب المستجدين للعام الجامعى2019-2020 ، للتسكين داخل المدن الجامعية الخاصة بجامعة حلوان عبر موقعها الخاص.

وشددت إدارة المدن الجامعية في بيانها على أهم الشروط للالتحاق بالمدن الجامعية في العام الجامعي 2019- 2020، وتتمثل في أن يكون الطلاب المتقدمين من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة، أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من خارج القاهرة ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك، وكذلك يشترط أن يكون من سكان محافظة القاهرة.

كما يشترط أن يكون الطالب قام بتسديد الرسوم الخاصة بالإلتحاق بالمدينة الجامعية لخزينة الجامعة ، سواء للكلية أو المدينة الجامعية، وألا يكون قد سبق و حُكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، وتستثنى العقوبتين الأولى والثانية منها (التنبيه شفاهية أو كتابة الإنذار).

كما اشترطت إدارة الجامعة أن لا يكون قد سبق ووقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة في المدن الجامعية لأي مدة في العام السابق ، أو قد سبق وتعرض عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

كما يشترط ألا يكون قد سبق وتم إنهاء إقامته لعدم سداده رسوم الاقامة، كما اشترط الجامعة ألا يكون محولًا إلى الجامعة من كلية مناظرة.

وتضمنت شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية بجامعة حلوان ألا يكون الطالب قد تم قبوله بإحدى كليات الجامعة الموجودة لها نظير في محافظته ما لم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

واشترطت إدارة المدن الجامعية في بيانها أن يخضع الطالب لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية..

ومن المقرر أن تستمر اعمال التسجيل الالكتروني للتسكين بالمدن الجامعية حتى يوم السبت الموافق 31-8-2019 .

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