خطوات ورابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 ومعرفة قيمة الرسوم التي يتم دفعها

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة عن طريق موقع التسجيل الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وسوف تعقد هذه الامتحانات في 10 يونيو المقبل، بعد استلام كل طالب للبريد الإلكتروني الموحد سيكون من المتاح له التسجيل، ومن الممكن استلام البريد الإلكتروني الموحد من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد عن طريق رابط موقع البريد الإلكتروني.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية

سوف يظل التسجيل مفتوحًا من بداية يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023، ويعد شرط أساسي على كل طالب يرغب من التقدم لامتحانات نهاية العام تسجيل استمارة الثانوية العامة.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة

الدخول على موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية من هنا.

ثم نختار تسجيل دخول.

أدخل البريد الإلكتروني الموحد للطالب.

بعد ذلك تظهر الاستمارة الإلكترونية، بعدها يقوم الطالب البيانات المكتوبة ومواد تخصص واللغة الأجنبية الأولى والثانية والحرص على التأكد من عدم وجود أي أخطاء بالاستمارة.

ثم نبدأ بتسجيل البيانات المطلوبة وهى الصورة الشخصية والشعبة ومواد التخصص وغيرها من البيانات المطلوبة.

نراجع البيانات بعد إدخالها بحرص شديد.

يوجد في النهاية زر حفظ نضغط عليه.

نضغط على زر الطباعة بعد الضغط على حفظ الاستمارة.

بعد تسجيل الدخول وطباعة الاستمارة الإلكترونية نسلمها إلى إدارة المدرسة مع مجموعة من الأوراق المطلوبة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في استمارة الثانوية العامة

يشترط أن تكون الاستمارة الإلكترونية مطبوعة بالألوان.

عدد 1 صورة من البطاقة الشخصية للطالب.

أصل شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

عدد 1 صورة من بطاقة ولى الأمر.

عدد 2 من طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.