خطوات مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2020 موقع بوابة الحكومة المصرية

بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات ونظام خمس سنوات ومعرفة كل طالب نتيجته، الآن كل طالب نحج يفكر في مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية، ومعرفة كيف يتم عملية التقديم التي تتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بعمليات التنسيق لمختلف شهادات التعليم ما قبل الجامعي، ويجب على كل طالب توخى الحظر في وضع واختيار رغباته بداخل مرحلة التنسيق، لأنها هي التي سوف تحدد ما نوعية الدارسة التي سوف يقوم بتعلمها في المرحلة الجامعية، وأيضا هذه الدراسة هي التي سوف تحدد ما هو مجال عملة بعد تخرجه من المرحلة الجامعية، لذلك تعتبر مرحلة التنسيق من اكبر المراحل واهمها التي يمر بها الطالب في حياته العلمية.

وسوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد لبدء مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي المقبل 2018-2019، ليستطيع كل طالب ملي رغباته وتحديد الكليات والمعاهد الخاصة والحكومية التي يرغب الطالب تكملة فترة دراسته الجامعية فيها، والتي تتناسب مع قدراته العلمية والتي يستطيع تحصيل افضل المعلومات والخبرات التي سوف تساعده قي حياته العملية بعد تخرجه، لذلك يتيح مكتب التنسيق الإلكتروني تعديل الرغبات مادام ما لم يتم غلق باب التقديم في التنسيق، وفى حالة استنفاذ الرغبات يتم أيضا فتح الباب للتعديل وكتابة الرغبات المناسبة.

خطوات مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية ثلاث وخمس سنوات 2019

على كل طالب اتباع خطوات التنسيق التالية للوصول في النهاية لكتابة رغباته بشكل صحيح، مع أن يتم مراعاة التوزيع الجغرافي للكليات والمعاهد عند الكتابة.

الخطوة الأولي: الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية. الخطوة الثانية: الدخول على خدمة تنسيق الشهادات الفنية من الخدمات الإلكترونية. الخطوة الثالثة: كتابة بيانات الطالب من واقع استمارة النجاح. الخطوة الرابعة: بعد أجراء عملية التسجيل البيانات يتم الدخول على الخطوة التالية. الخطوة الخامسة: عرض الرغبات لو تم التسجيل من قبل. الخطوة السادسة: التأكد من أن البينات التي قمت بتسجيلها صحيحة. الخطوة السابعة: اختيار الرغبات من بين العديد من الكليات والمعاهد التي تتناسب مع موقعك الجغرافي. الخطوة الثامنة: أجراء عملية ترتيب للرغبات حسب اختيارك. الخطوة التاسعة: أجراء طباعة لاستمارة الرغبات ليتم استخدامها في حالة أي تعديل.

يتنظر العديد من الطلاب دخول مرحلة ترقب أخرى ألا وهى مرحلة التنسيق لشهادة الدبلومات الفنية الصناعية،وانتظار مرة أخر نتيجة التنسيق.