خطوات كشف نقاط الفصل الأول 2022-2023 عبر رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ والديوان الوطني tharwa.education

تصدر رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ لكشف نقاط الطلاب في نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول 2022 في الجزائر خلال الساعات الماضية بالتزامن مع إعلان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، خلال منشور لها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن موعد ظهور نتائج اختبارات الفصل الأول يبدأ من مساء يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر، وذلك عبر فضاء أولياء التلاميذ.

نتائج اختبارات الفصل الأول الجزائر 2022

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أنه سيتم تفعيل موقع فضاء أولياء التلاميذ لاستظهار نتائج اختبارات الفصل الأول بداية من الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء 21 ديسمبر.

وكانت امتحانات الفصل الأول للتعليم لطلاب المرحلة الابتدائية قد بدأت يوم 6 ديسمبر الجاري، واستمرت حتى يوم 15 من الشهر ذاته.

فيما بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مرحلة التعليم المتوسط يوم 4 ديسمبر الجاري، واستمرت حتى يوم 8 من الشهر ذاته.

كما أدى طلاب المرحلة الثانوية امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري.

خدمات موقع فضاء أولياء التلاميذ 2023

ويقدم موقع فضاء أولياء التلاميذ الكثير من الخدمات الإلكترونية لطلاب الجزائر، وهو الموقع الرسمي للديوان الوطني للمسابقات، تتمثل فيما يلي:-

استخراج كشف نقاط التلاميذ عبد في مختلف المراحل التعليمية المختلفة بالجزائر.

إعلان النتائج لجميع الطلاب إلكترونيا دون الحاجة للذهاب للمدارس.

تم إطلاق هذا الموقع مع بداية عام 2020 بعد انتشار جائحة كورونا في العالم العربي.

مساعدة التلاميذ وأولياء الأمور في التعرف على كشف النقاط الخاص بجميع المواد الدراسية.

يُمكن أولياء الأمور من متابعة ذويهم باستمرار خلال العام الدراسي ومعرفة المستوى التعليمي لذويهم والنقاط التي يحصلون عليها خلال العام الدراسي.

خطوات كشف نقاط الفصل الأول عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ

الدخول إلى رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ الإلكتروني.