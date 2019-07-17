خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2019/2020.. بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg

يفتح موقع بوابة الحكومة المصرية يوم الأحد 21 يوليو الجاري باب تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2018/2019 الدور الأول في القسمين العلمي لشعبة العلوم وشعبة الرياضة والقسم الأدبي للذين يصل مجموعهم أو يتخطى الحد الأدنى للمرحلة الأولى والذي حددته اللجنة العليا للتنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وننشر هنا خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 لطلاب الثانوية العامة.

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020

أعلنت وزارة التعليم العالي في بيان لها خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية على الإنترنت من خلال مجموعة إجراءات يتم تطبيقها بالترتيب لضمان إتمام عملية التسجيل بطريقة صحيحة وبدون أخطاء، ونستعرض خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة كالتالي:

أولا: يجب عليك استخدام جهاز حاسب مكتبي أو شخصي متصل بالإنترنت، ثم الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق الإلكتروني من هنا.

ثانيا: ستظهر لك مجموعة من الخيارات اضغط على كلمة تنسيق الثانوية العامة وستفتح لك نافذة جديدة سيطلب منك فيها إدخال رقم جلوسك في الامتحانات والرقم السري الخاص بك ويفضل أن تستخدم لوحة الأرقام التي تظهر على الموقع.

ثالثا: بعد إدخال رقم الجلوس والرقم السري ستنتقل إلى مرحلة ترتيب رغباتك بما تراه مناسبا لك من أكثر كلية تريدها إلى الأقل، ويلاحظ هنا أنه يمكنك اختيار الطريقة التي ستظهر لك الكليات بها إما بالتخصص الدراسي أو الجامعات.

رابعا: رتّب قائمة كاملة بالكليات التي تريدها من الأكثر رغبة إلى الأقل ولكن يجب عليك الالتزام باختيار الكليات المتواجدة في النطاق الجغرافي التابع له أولا ثم الكليات خارج نطاقك الجغرافي.

خامسا: بعد تسجيل الرغبات تأكد أنها مرتبة بالطريقة التي تريدها جيدا ومناسبة لقواعد التوزيع الجغرافي مع العلم أن الموقع سيظهر له رسالة تحذير في حالة أخطأت واخترت إحدى الكليات خارج نطاقك الجغرافي قبل أخرى تدخل في المنطقة التابع لها.

سادسا: وهي الخطوة الأخيرة والمتمثلة في حفظ ترتيب الرغبات الذي قمت باختياره وطباعة القائمة والإيصال الذي يحمل تفاصيل تسجيل رغباتك في تنسيق الثانوية.

بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق

وتتيح بوابة الحكومة المصرية لخدمات التنسيق العديد من الخدمات لطلاب الثانوية العامة خلال عملية التنسيق وقبل فتح باب تسجيل الرغبات حتى حيث أنها تسمح لك بالتعرف على تنسيق السنوات السابقة من خلال بيانات مجهزة للحدود الدنيا للالتحاق بالكليات والمعاهد في تنسيق الثانوية العامة للقسمين العلمي والأدبي.

وبعد إتمام عملية تسجيل الرغبات يمكنك العودة إلى نافذة تسجيل الرغبات مرة أخرى من خلال الخطوات التي أشرنا إليها سابقا إذا أردت التأكد مرة أخرى من ترتيب الكليات الذي وضعته أو أردت تقديم رغبة على أخرى، ولكن في حالة إذا كنت ستقوم بهذا الإجراء فعليك أن تقوم بحفظ التغييرات لأن الموقع لا يعتد إلا بآخر عملية تم حفظها عليه.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019/2020

تستمر عملية تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 لمدة خمسة أيام خلال الفترة من الأحد المقبل 21 يوليو وحتى الخميس 25 يوليو لطلاب القسمين العلمي والأدبي، بحد أدنى 398 درجة فأكثر بنسبة 97.07% لطلاب القسم العلمي شعبة العلوم، والبالغ مجموع عددهم 30 ألف و152 طالبا وطالبة، وحد أدنى من 389.5 درجة لطلاب القسم العلمي رياضيات بنسبة 95% ومجموعهم 14 ألف و690 طالبا وطالبة، وأخيرا 328 درجة كحد أدنى للمرحلة الأولى لطلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة بنسبة 80% فأكثر بعدد 98 ألف و471 طالبا وطالبة.

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