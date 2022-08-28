خطوات تسجيل حضور الطالب منصة مدرستي 1444-2022 وكيفية تحميل الكتب المدرسية والاستفادة من الخدمات

إن منصة مدرستي واحدة من أفضل وسائل التعليم عن بعد، التي كان يتم الاعتماد عليها في السعودية في ظل جائحة كورونا لضمان استمرار سير العملية التعليمية في هذه الفترة، كما يتم العمل على الدمج بين التعليم الحضوري والتعليم الإلكتروني بهدف تطوير مستوى التعليم، وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات المختلفة بشكل إلكتروني للطلاب، ومنصة مدرستي توفر العديد من الخدمات للطلاب؛ لهذا سوف نعرض لكم خطوات تسجيل حضور الطالب منصة مدرستي 2022 وكيفية تحميل الكتب المدرسية والاستفادة من الخدمات.

تسجيل حضور الطالب منصة مدرستي 1444-2022

يتم تسجيل حضور الطالب عبر منصة مدرستي في خطوات بسيطة، والتي تتمثل فيما يلي:

في البداية قم بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.

قم بالضغط على حساب مايكروسوفت.

إضافة بيانات التسجيل الصحيحة.

قم بالدخول على الجداول في المنصة وقم باختيار الجدول الخاص بك.

قم بالضغط على الدرس واضغط على متابعة.

يجب أن تقوم بالضغط على كلمة حضور عند الدخول على الدرس.

كيفية تحميل الكتب المدرسية عبر منصة مدرستي

للتسهيل على الطلاب والاستفادة من التعليم الرقمي الذي يتم العمل على تطويره بشكل مستمر في السعودية ضمن أهداف رؤية 2030، فلقد أصبح بإمكان الطلاب تحميل الكتب المدرسية من خلال منصة مدرستي، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي مباشرة.

بعدها اضغط على “تصفح المحتوى التعليمي”.

ثم قم بالضغط على خانة الدروس والكتب الخاصة بالطالب.

بعدها قم باختيار المقرر وقم بتحميله.

خدمات منصة مدرستي

إن منصة مدرستي تعتبر من أكبر وأهم المنصات التعليمية في السعودية، والتي يتم إتاحة العديد من الخدمات المختلفة للطلاب من خلالها، والهدف من ذلك أن يتم تطوير التعليم في السعودية والدمج بين التعليم الرقمي والتعليم الإلكتروني، وتتمثل الخدمات التي يتم تقديمها إلى الطلاب فيما يلي: