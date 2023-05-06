خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 للطلاب والطالبات المستجدين

كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عن خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 عبر خدمة التسجيل الإلكتروني للطلاب المستجدين في سنة أولى ابتدائي للعام الدراسي الجديد، وقد تم إطلاق هذه الخدمة للتسهيل على أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونياً بدون الحاجة للذهاب إلى المدارس وضمان التحاقهم بالمدارس القريبة من منزلهم.

تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445

نشرت وزارة التعليم السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1445 والتي جاءت على النحو الآتي:-

تسجيل الطلاب المستجدين في المدارس الحكومية اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 17 شوال ويستمر حتى 28 شوال.

يبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية من خلال نظام نور من يوم 22 ذي القعدة حتى 4 ذي الحجة.

المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني في المدارس الحكومية من خلال نظام نور يكون التسجيل اعتباراً من يوم 22 ذي القعدة ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء الدراسة.

تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي

أوضحت وزارة التعليم السعودية عبر فيديو توضيحي طريقة تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 لأولياء الأمور عبر رابط التسجيل الإلكتروني الذي يتلخص في الخطوات الآتية:-

وصول رسالة إلى جوال ولي الأمر بها رابط تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين لسنة أولى ابتدائي 1445.

قم بفتح الرابط، ليتم تسجيل الدخول على بوابة نفاذ الوطني.

ستظهر لك صفحة الشروط والأحكام اضغط على التالي.

اختر الابن الذي ترغب في تسجيله.

حدد العنوان الخاص بك في الموقع.

ثم اختر “5 رغبات” من المدارس القريبة من منطقتك.

وأخيراً اضغط على إرسال الطلب.

وبذلك نكون أوضحنا لولي الأمر طريقة تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي 1445 على أن تظهر نتيجة القبول بالمدرسة عقب الانتهاء من فترة التسجيل التي تم تحديدها.