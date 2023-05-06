أخبار التعليم

خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 للطلاب والطالبات المستجدين

دينا محمد علي

كشفت وزارة التربية والتعليم السعودية عن خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 عبر خدمة التسجيل الإلكتروني للطلاب المستجدين في سنة أولى ابتدائي للعام الدراسي الجديد، وقد تم إطلاق هذه الخدمة للتسهيل على أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونياً بدون الحاجة للذهاب إلى المدارس وضمان التحاقهم بالمدارس القريبة من منزلهم.

تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445

تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445

قد يهمك:

موعد فتح خدمة التسجيل الإلكتروني لطلاب الإبتدائي لعام 1445هـ وكيفية استخدام الخدمة

موعد عودة طلاب المملكة إلى المدارس بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.. التعليم السعودية توضح

نشرت وزارة التعليم السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1445 والتي جاءت على النحو الآتي:-

  • تسجيل الطلاب المستجدين في المدارس الحكومية اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 17 شوال ويستمر حتى 28 شوال.
  • يبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية من خلال نظام نور من يوم 22 ذي القعدة حتى 4 ذي الحجة.
  • المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني في المدارس الحكومية من خلال نظام نور يكون التسجيل اعتباراً من يوم 22 ذي القعدة ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء الدراسة.

خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 للطلاب والطالبات المستجدين 1 6/5/2023 - 7:16 م

تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي

أوضحت وزارة التعليم السعودية عبر فيديو توضيحي طريقة تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 لأولياء الأمور عبر رابط التسجيل الإلكتروني الذي يتلخص في الخطوات الآتية:-

  • وصول رسالة إلى جوال ولي الأمر بها رابط تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين لسنة أولى ابتدائي 1445.

خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 للطلاب والطالبات المستجدين 2 6/5/2023 - 7:16 م

  • قم بفتح الرابط، ليتم تسجيل الدخول على بوابة نفاذ الوطني.

خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 للطلاب والطالبات المستجدين 3 6/5/2023 - 7:16 م خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 للطلاب والطالبات المستجدين 4 6/5/2023 - 7:16 م

  • ستظهر لك صفحة الشروط والأحكام اضغط على التالي.

خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 للطلاب والطالبات المستجدين 5 6/5/2023 - 7:16 م

  • اختر الابن الذي ترغب في تسجيله.

خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 للطلاب والطالبات المستجدين 6 6/5/2023 - 7:16 م

  • حدد العنوان الخاص بك في الموقع.

خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 للطلاب والطالبات المستجدين 7 6/5/2023 - 7:16 م

  • ثم اختر “5 رغبات” من المدارس القريبة من منطقتك.

خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 للطلاب والطالبات المستجدين 8 6/5/2023 - 7:16 م

  • وأخيراً اضغط على إرسال الطلب.

خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1445 للطلاب والطالبات المستجدين 9 6/5/2023 - 7:16 م

وبذلك نكون أوضحنا لولي الأمر طريقة تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي 1445 على أن تظهر نتيجة القبول بالمدرسة عقب الانتهاء من فترة التسجيل التي تم تحديدها.

Avatar of دينا محمد علي
دينا محمد علي
تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات