خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة من خلال هذا الرابط

حالة من القلق يعيشها الآن طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي ليس وحدهم فقط بل هم وآبائهم بعد إعلان محافظة القاهرة عن اعتماد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تمت خلال شهر مايو الماضي في ظل الإجراءات الاحترازية للحرص على سلامة الطلبة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر في الآونة الأخيرة وأصاب الملايين وأدى لوفاة المثل.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وكشف بعض المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر يونيو 2022، أنه تم الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة للامتحانات الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، وتم أيضا رصد الدرجات واعتمادها من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكد المصادر داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن ساعات قليلة تفصل عن الانتهاء من رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على الموقع الإلكتروني للمديرية، حتى يتمكن الجميع من الحصول عليها بكل سهولة ودون عناء أو احتياج للذهاب للمدارس والتجمعات التي تتسبب في انتشار الوباء اللعين فيروس كورونا، ولأننا دائما نحرص على توفير الجهد على متابعينا الكرام، متابعي “نجوم مصرية” سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بكل سهولة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة

أدى حوالي 194334 طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي في كافة مدارس محافظة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022، وهم الآن في حالة من التأهب في انتظار رفع النتائج على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم ليتمكنوا من الحصول عليها، وحتى تتمكنوا من الاستعلام عن درجاتكم بسهولة يجب اتباع الخطوات الآتية: