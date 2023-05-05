خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023
يعيش طلاب الثانوية العامة حالة من الترقب والقلق لاقتراب موعد انطلاق امتحانات الصف الثالث الثانوي في شهر يونيو القادم.
وأسدل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، الستار عن موعد توزيع أرقام الجلوس على طلاب الشهادة الثانوية.
موعد توزيع أرقام جلوس الثانوية
وأكد الوزير أن أرقام الجلوس سيتم توزيعها على طلاب الصف الثالث الثانوي في منتصف شهر مايو الجاري.
وفي سياق متصل، اعترض عدد من الطلاب على جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي إلا أن الوزير رفض الأمر بشكل قاطع.
وأضاف رضا حجازي، خلال مؤتمر صحفي، أنه لن يتفاوض على تغيير جدول الامتحانات وأن الجدول الذي تم الإعلان عنه لا بديل له.
خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023
وحرصًا من موقع «نجوم مصرية» نرصد خلال السطور التالية كافة خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي تفصيليًا مع شرح وافي حرصًا منا على مصلحة الطلاب، والتي جاءت كالآتي:
- أولًا قم بفتح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الخاص بالحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية (اضغط هنا).
- ثانيًا قم بالضغط على خانة حساب الطالب.
- ثالثًا اكتب عنوان البريد الإلكتروني المردسي الموحد الخاص بالطالب.
- رابعًا أدخل الرقم القومي الخاص بالطالب.
- خامسًا اكتب كود الطالب.
- سادسًا اضغط على زر التحقق من البيانات.
- سابعًا اختار خانة الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.
- في الختام سيظهر لكل طالب رقم الجلوس الخاص به ومقر اللجنة الامتحانية.