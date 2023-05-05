يعيش طلاب الثانوية العامة حالة من الترقب والقلق لاقتراب موعد انطلاق امتحانات الصف الثالث الثانوي في شهر يونيو القادم.

وأسدل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، الستار عن موعد توزيع أرقام الجلوس على طلاب الشهادة الثانوية.

موعد توزيع أرقام جلوس الثانوية

وأكد الوزير أن أرقام الجلوس سيتم توزيعها على طلاب الصف الثالث الثانوي في منتصف شهر مايو الجاري.

وفي سياق متصل، اعترض عدد من الطلاب على جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي إلا أن الوزير رفض الأمر بشكل قاطع.

وأضاف رضا حجازي، خلال مؤتمر صحفي، أنه لن يتفاوض على تغيير جدول الامتحانات وأن الجدول الذي تم الإعلان عنه لا بديل له.

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

وحرصًا من موقع «نجوم مصرية» نرصد خلال السطور التالية كافة خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي تفصيليًا مع شرح وافي حرصًا منا على مصلحة الطلاب، والتي جاءت كالآتي: