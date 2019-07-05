“هام جداً” القبول الموحد تعلن نتائج الفرز الأول للمرشحين بجامعات الرياض من خلال الرابط التالي

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية ،في المملكة العربية السعودية الشقيقة، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن القبول الموحد للطلاب في جامعات الرياض، التي يبحث عنها الاف الطلبة والطالبات في جميع أنحاء المملكة، ونحن من خلال هذا المقال نقدم لكم كل تفاصيل هذا الموضوع الهام لكل الطلاب والطالبات.

تحديث اليوم الجمعة: أعلنت بوابة القبول الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، اليوم الجمعة الموافق 5/7/2019 نتائج الفرز الأول للمرشحين، للمقابلات الشخصية لمسار الكليات الصحية، لمن تم ترشيحهم على الرغبة الأولي، وأهابت لجنة القبول الموحد بالمرشحين على أهمية الدخول على موقع البوابة على الرابط الإلكتروني (من خلال هذا الرابط)، والموافقة على القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الإثنين القادم 5/11/1440 هجري، وأشارت البوابة الإلكترونية للقبول الموحد إلي أن عدم تأكيد القبول من قبل المرشحين، يؤدي إلي إلغاء قبول المرشح وتنازله عن حقة في الترشح.

بدأت الجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، في تلقي طلبات قبول الطلاب اعتباراً من اليوم الإثنين 14 من شوال عام 1440 هجري، إلي يوم الثلاثاء الموافق 22 من شوال الجاري تعرف على شروط القبول الموحد لجامعات الرياض،وتمنت إدارة الجامعة التوفيق لجميع الطلبة الذين يرغبون بالالتحاق بالجامعات الحكومية بالرياض.

تعرف على بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات في جامعات الرياض.

رابط بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض.

رابط بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض.

تعرف على موعد قبول الطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض

مواعيد قبول الطلاب: يبدأ التقديم على بوابة القبول للطلاب اليوم الإثنين 14 من شوال 1440 هجري، إلي يوم 22 من شوال 1440هجري،وإعلان قبول الفرز الأول يوم الخميس 1/11/1440 هجري، وإعلان قبول الفرز الأخير يوم الخميس 8/11/2019. موعد قبول الطالبات: بالنسبة للطالبات يبدأ التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء الموافق 16/10/1440 هجري، وينتهي يوم الأربعاء 23/11/1440 هجري، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس الموافق 8/11/1440 هجري.

تعرف على جامعات القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض

جامعة الأمام محمد بن سعود الأسلامية.

جامعة الملك سعود بن عبد العزبز للعلوم الصحية

جامعة الملك سعود.

جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

جامعة شقراء.

جامعة المجمعة..

الكليات التقنية في منطقة الرياض.

تعرف على جامعات القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

الكلية التقنية في مدينة الرياض.

جامعة الأميرة نورة.

جامعة الملك سعود.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقع نجوم مصرية، التوفيق لجميع الطلاب والطالبات في المملكة.