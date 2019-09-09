حملة عن الصحة والسلامة المهنية بجامعة بني سويف

في ظل استعداد جامعة بني سويف لبدء العام الجامعي الدراسي الجديد قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بإطلاق حملة توعوية عن مدى أهمية وأهداف السلامة والصحة المهنية على مستوي كليات الجامعة، وذلك في ظل رعاية الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية في الجامعة.







إطلاق حملة توعوية عن السلامة المهنية

ومن الجدير بالذكر أن تلك الحملة التوعوية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية كانت قد جاءت بالتعاون مع الشركات العاملة في مجال أجهزة الإطفاء، وكان السيد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قد أوضح أن الحملة تحتوي على مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية المختلفة، والتي تستهدف مختلف العاملين في الكليات بالجامعة، وذلك من أجل العمل على التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية كأحد متطلب من متطلبات الجودة، بالإضافة إلى العمل على تأمين مختلف أطراف العملية التعليمة داخل الجامعة، وذلك متمثل في العمل على حماية وتأمين العامل والطالب والبيئة المحيطة بكل منهما والمحافظة علي المنشآت العامة، وتأتي تلك الحملة بهدف العمل على رفع كفاءة منظومة السلامة على المستوى الإداري والفني داخل الجامعة وذلك عن طريق العمل على إنشاء لجان متخصصة في مختلف قطاعات الجامعة .







الارتقاء بمنظومة الصحة والسلامة المهنية في بني سويف

كما تجدر الإشارة إلى كون الأستاذة الدكتورة إنجي هاني مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية كانت قد أشارت إلى أن الحملة قد بدأت فعالياتها في كليات مجمع غرب النيل، وفي كلية الطب البيطري والسياسة والاقتصاد في المجمع الثاني الموجود في شرق النيل، وجارى العمل في الوقت الراهن على باقي الكليات وذلك تبعًا للخطة التي قد تم وضعها.







كما قد أوضحت “إنجي هاني” أن إدارة السلامة والصحة المهنية تعمل على إنشاء قاعة بيانات من أجل العمل على حصر أوضاع السلامة والصحة المهنية على مستوى القطاعات المختلفة، ويأتي ذلك في ظل الرغبة في الارتقاء بمستوي المنظومة داخل جامعة بني سويف.