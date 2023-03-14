حقيقة تخفيض ساعات اليوم الدراسي خلال شهر رمضان

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر عن تخفيض عدد ساعات اليوم الدراسي للمدارس خلال شهر رمضان، وصرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مستنكراً تداول مثل هذه الأنباء معلقاً على أنها قد تسببت في إثارة الجدل بين كلٍ من أولياء الأمور والطلاب.

حقيقة ما تم تداوله

وقد حسم المصدر إثارة الجدل بخصوص هذه الأنباء التي تم تداولها، قائلاً؛ أنه لم يصدر من الوزارة أي قرار بشأن تخفيض عدد ساعات الحضور خلال الشهر الكريم حتى هذه اللحظة، ويبقى الوضع على ما هو عليه لحين إصدار قرار جديد بخصوص هذا الشأن من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات نهاية العام 2023 لكل الصفوف

تفصلنا أشهر معدودة على امتحانات نهاية العام، واستنادا إلى الخريطة الزمنية التي قد وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والخاصة بالعام الدراسي الحالي 2022-2023، فسوف يتم إقامة امتحانات الترم الثاني لجميع الصفوف على النحو الآتي: