حقيقة تأجيل الدراسة 2021″ تعبنها وزارة التربية والتعليم”.. إجراءات بداية الدراسة 2021/2022

انتشرت العديد من الأخبار خلال الأيام الأخيرة تفيد بتأجيل الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021/2022 في مصر، وذلك بالتزامن مع إنتشار الموجة الرابعة من جائحة كورونا والتي أدت إلى قلق بعض الآباء على أبناءهم، وكانت وزارة التربية والتعليم قد صرحت خلال الساعات الأخيرة التفاصيل الكاملة حول حقيقة الأخبار التي يتم تداولها بشأن تأجيل الدراسة للعام الدراسي الجديد، وهو ما سوف نوضحه بالتفاصيل من خلال هذه السطور تبعا لتصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

حقيقة تأجيل الدراسة 2021/2022

أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري خلال الأيام الأخيرة أنه لا نية لتأجيل الدراسة لبداية العام الدراسي الجديد في مصر خلال هذه الفترة، وأن كل ما يتم تداوله في هذا التوقيت مجرد شائعات وأن القرار الرسمي يتم طرحه من قبل وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى أن لجنة إدارة الأزمات قد أوضحت خلال الأيام الأخيرة أنه لا نية لتأجيل بداية العام الدراسي الجديد، حيث تعمل وزارة الصحة جاهدة ليتم توفير لقاح كورونا لكافة الفئات للطلاب والمعلمين.

موعد بداية الدراسة الفصل الدراسي الأول 2021/2022

من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2021/2022 رسميا في يوم التاسع من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تبعا لمًا أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم رسميا خلال الفترة الماضية، ولا صحة لشائعات تأجيل الدراسة، بالإضافة إلى بداية الدراسة في الجامعات المصرية في الموعد نفسه.

إجراءات بداية الدراسة 2021/2022

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أنها تقوم بتوفير كافة الاستعدادات اللازمة لبداية العام الدراسي الجديد، من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وسعي الوزارة إلى توفير الحصول على لقاح كورونا لكافة المراحل الدراسية للطلاب وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا واستمرار العملية التعليمية بشكل طبيعي.