حفل غنائي ضخم لـ تامر حسني في جامعة بدر BUC

شهدت جامعة بدر مساء أمس حفلاً غنائياً ضخماً أحياه نجم الغناء المصري تامر حسني، وسط حضور جماهيري غفير من طلاب الجامعة وشباب من مختلف الأعمار، في فعالية أثارت حماس الجميع وانطلقت إلى العالمية من بوابة التعليم الجامعي.

بدأ الحفل بانطلاق فرقة موسيقية مصاحِبة تُدغم بين الإيقاعات المعاصرة والأنغام الشرقية، ليظهر تامر حسني بعد دقائق معدودة وسط تصفيق مدوٍ وهتافات “تامر تامر” من الجمهور. افتتح بفيديو قصير عرض على شاشة ضخمة يظهر رحلة الفنان من بداياته حتى نجوميته، قبل أن يطل ليؤدي أولى أغانيه “ عمري ابتدا ” بأداء حيٍّ حماسي، فارتفع الحماس في القاعة وأضاءت الهواتف المحمولة كأنها نجوم في السماء.

• الأجواء: أضواء ليزر ملونة تتراقص فوق الحضور، مؤثرات ضوئية تمزج بين اللونين الأزرق والذهبي.

• الترتيب: الجامعة أعدت الساحة الكبيرة، وفُرِشَت الكراسي والمقاعد خصيصًا لطلاب الجامعة والضيوف، بينما سُمح بدخول الجمهور من خارج الجامعة بعد حجز التذاكر.

• مشاركة الجمهور: بين الأغاني الشهيرة مثل “ عيش بشوقك ” و“ ليلي نهاري ”، توقف الفنان أكثر من مرة ليرفع يد الحضور ويطلب منهم الغناء معه، ما خلق لحظات تفاعلية نادرة.

خلال الحفل، لم يقتصر الأمر على الأداء الغنائي فقط، بل شهدت الساحة فقرة خاصة لعازف ساكسوفون، عزف مقدّمة لـ“ عمري ابتدا ” بأسلوب فني منفرد، وفاصل كوميدي قصير قدّمه أحد طلاب الجامعة بالتعاون مع الإدارة، ليمزج الحفل بين الفن الموسيقي والروح الجامعية المرحة.

في كلمة قصيرة إلى الحضور، عبّر تامر حسني عن امتِنانِه لإدارة جامعة بدر لاستضافته، قائلاً:

“أنتم المستقبل، وهذا المساء لكم … الموسيقى ليست ترفاً، بل لغة توحّدنا.”

من جهتها، قالت إدارة جامعة بدر إن الحفل يأتي ضمن سلسلة فعاليات ثقافية واجتماعية تهدف إلى “تعزيز الانتماء الجامعي وتوفير الفُرَص للطلبة للتفاعل مع نجوم الفن في بيئة آمنة وممتعة”.

أما من الناحية التنظيمية، فقد وُضِعت إجراءات أمنية مشدّدة وتضمنت تنسيقاً مع الأمن الجامعي بالتحقّق من التذاكر وتحديد مناطق مخصصة للمدعوين والطلاب. كما توفر كافيهات ومناطق للصور الفورية “Photo Booth” تحمل شعار الجامعة وأنغام الحفل، ما أضاف بعداً ترفيهياً إلى التجربة.

كما قامت الجامعة بتكريم تامر حسني لحضورة المتميز.