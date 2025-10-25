أخبار التعليم

حفل غنائي ضخم لـ تامر حسني في جامعة بدر BUC

عمر أحمد

شهدت جامعة بدر مساء أمس حفلاً غنائياً ضخماً أحياه نجم الغناء المصري تامر حسني، وسط حضور جماهيري غفير من طلاب الجامعة وشباب من مختلف الأعمار، في فعالية أثارت حماس الجميع وانطلقت إلى العالمية من بوابة التعليم الجامعي.

بدأ الحفل بانطلاق فرقة موسيقية مصاحِبة تُدغم بين الإيقاعات المعاصرة والأنغام الشرقية، ليظهر تامر حسني بعد دقائق معدودة وسط تصفيق مدوٍ وهتافات “تامر تامر” من الجمهور. افتتح بفيديو قصير عرض على شاشة ضخمة يظهر رحلة الفنان من بداياته حتى نجوميته، قبل أن يطل ليؤدي أولى أغانيه “ عمري ابتدا ” بأداء حيٍّ حماسي، فارتفع الحماس في القاعة وأضاءت الهواتف المحمولة كأنها نجوم في السماء.

• الأجواء: أضواء ليزر ملونة تتراقص فوق الحضور، مؤثرات ضوئية تمزج بين اللونين الأزرق والذهبي.
• الترتيب: الجامعة أعدت الساحة الكبيرة، وفُرِشَت الكراسي والمقاعد خصيصًا لطلاب الجامعة والضيوف، بينما سُمح بدخول الجمهور من خارج الجامعة بعد حجز التذاكر.
• مشاركة الجمهور: بين الأغاني الشهيرة مثل “ عيش بشوقك ” و“ ليلي نهاري ”، توقف الفنان أكثر من مرة ليرفع يد الحضور ويطلب منهم الغناء معه، ما خلق لحظات تفاعلية نادرة.

خلال الحفل، لم يقتصر الأمر على الأداء الغنائي فقط، بل شهدت الساحة فقرة خاصة لعازف ساكسوفون، عزف مقدّمة لـ“ عمري ابتدا ” بأسلوب فني منفرد، وفاصل كوميدي قصير قدّمه أحد طلاب الجامعة بالتعاون مع الإدارة، ليمزج الحفل بين الفن الموسيقي والروح الجامعية المرحة.

في كلمة قصيرة إلى الحضور، عبّر تامر حسني عن امتِنانِه لإدارة جامعة بدر لاستضافته، قائلاً:

“أنتم المستقبل، وهذا المساء لكم … الموسيقى ليست ترفاً، بل لغة توحّدنا.”

من جهتها، قالت إدارة جامعة بدر إن الحفل يأتي ضمن سلسلة فعاليات ثقافية واجتماعية تهدف إلى “تعزيز الانتماء الجامعي وتوفير الفُرَص للطلبة للتفاعل مع نجوم الفن في بيئة آمنة وممتعة”.

أما من الناحية التنظيمية، فقد وُضِعت إجراءات أمنية مشدّدة وتضمنت تنسيقاً مع الأمن الجامعي بالتحقّق من التذاكر وتحديد مناطق مخصصة للمدعوين والطلاب. كما توفر كافيهات ومناطق للصور الفورية “Photo Booth” تحمل شعار الجامعة وأنغام الحفل، ما أضاف بعداً ترفيهياً إلى التجربة.

 كما قامت الجامعة بتكريم تامر حسني لحضورة المتميز.

عن الكاتب:
عمر أحمد

عمر أحمد، كاتب مصري يهتم بتقديم محتوى واقعي وتحليلي يعكس نبض الشارع المصري والعربي. أكتب عن القضايا اليومية، والاقتصاد، والمجتمع، وأركز على تبسيط الأخبار وتحويلها إلى مقالات واضحة وسهلة الفهم. أؤمن بأن الكلمة القوية قادرة على خلق وعي وتغيير. أسعى دائمًا إلى كتابة محتوى موثوق، جذاب، ومبني على حقائق تدعم فهم القارئ لما يدور حوله.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.