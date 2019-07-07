“ألف مبروك للمقبولين” قبول 10 ألاف طالب وطالبة في جامعة الملك خالد تعرف على موعد تأكيد القبول

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نلتقي بكم من خلال هذا المقال عن التقديم والالتحاق بكلية الملك خالد، والتي يهتم بها ويحرص على الالتحاق فيها جميع خريجي الثانوية العامة في المملكة، لتميز الجامعة، ونحن من خلال هذا المقال نرصد لكم أدق تفاصيل الالتحاق بالجامعة .

تحديث: أعلنت جامعة الملك خالد نتائج ترشيح الدفعة الأولي من الطلاب والطالبات، المتقدمين للقبول في العام الدراسي المقبل 1441 هجري، وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور /عبد المحسن القرني، أنه تم ترشيح أكثر من 10 ألاف طالب وطالبة في المرحلة الأولي، وشدد على ضرورة دخول الطلبة والطالبات المقبولين على موقع القبول الإلكتروني، لمعرفة نتيجة القبول من عدمه، وتأكيد القبول في الفترة من 5إلي 7 من الشهر الجاري، وأفاد أن عدم تأكيد القبول على البوابة الإلكترونية يعني استغناء الطالب والطالبة عن رغبته في القبول بالجامعة، وسيتم أتاحت المقاعد الشاغرة للطلاب والطالبات في المرحلة الثانية وفق نسب القبول.

أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد الدكتور عبد المحسن بن عيد القرني، أن تقديم الطلبات سيتم إلكترونياً، وعلى الراغبين في الالتحاق بالجامعة الدخول على رابط موقع الجامعة مشيراً على أن القبول والتسجيل بالجامعة لا يعتمد على أسبقية التقديم.

كيفية التقديم في كلية الملك خالد للعام المقبل 1441 هجري.

أعلنت إدارة جامعة الملك خالد أن التسجيل والقبول بالجامعة، سيتم فتح البوابة الإلكترونية لخريجي الثانوية العامة، لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة العام الجامعي القادم، عن طريق الدخول على تطبيق “أكديميا”من خلال موقع الجامعة من هنا.

نقاط المفاضلة في القبول بجامعة الملك خالد.

أكد الدكتور القرني أن القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد تتم إلكترونياً، دون تدخل بشري وبشفافية كاملة، وليس هناك أي استثناءات في القبول وهناك نقاط يتم على أساسها الاختيار تعتمد على عوامل تفضيلية بين المتقدمين ومنها ما يلي.

قبول الطلاب سيتم حسب النسب المؤهلة. قبول الطلاب سيتم بحسب النسب الموزونة. قبول الطلاب سيتم بحسب ترتيب الرغبات.

مراحل ومواعيد نتائج القبول بالجامعة.

ستعلن نتائج القبول في الدفعة الأولي في 5 ذي القعدة المقبل. نتائج المرحلة الثانية ستعلن يوم 9 من ذي القعدة المقبل المقاعد المتبقية سيتم طرحها عن طريق خدمة القبول الفوري.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقعنا المتميز نجوم مصرية، التوفيق لكل الطلبة المتقدمين للالتحاق بجامعة الملك خالد.