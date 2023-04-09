رابط التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور وطريقة العدول عنها عقب صدور الحركة

وزارة التعليم السعودية كشفت عن رابط التقديم على حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، وفي إطار ذلك أوضحت موعد بداية ونهاية التقديم عبر شبكة الإنترنت، فقد أشارت الوزارة إلى أن قبول طلبات النقل تتم وفقًا لعدد من القواعد التنظيمية الخاصة بذلك فيما يخص الكوادر التعليمية بالبلاد.

رابط التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نور

يستطيع كافة المعلمات والمعلمين التقديم عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق عدة خطوات على حركة النقل الخارجي، وذلك من خلال الاستعانة بالحساب المسجل في نظام نور الإلكتروني، وذلك كما يلي:

الذهب عبر الإتصال بشبكة الإنترنت إلى موقع نور الإلكتروني. تسجيل الدخول بشكل صحيح إلى المنصة عبر إدخال البيانات المطلوبة. من الواجهة الرئيسية يتم تحديد تبويب طلب النقل الخارجي. تدوين رغبات النقل بالترتيب شاملة الإدارات والمدارس. عقب الانتهاء من إدخال الرغبات يتم الضغط على حفظ. يتم دراسة الطلب المقدم من المعلم أو المعلمة.

كما يمكن الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين من خلال منصة نور وباتباع ذات الخطوات السابق ذكرها، كذلك يمكن عبر المنصة تقديم اعتراض على النتائج لإعادة النظر وفق شروط وضوابط محددة.

أخر موعد للتقديم عبر الإنترنت

تم الكشف عن بدء التقديم وذلك في يوم الأحد المقبل الموافق بالتقويم الهجري 18 رمضان 1444، على أن يستمر التقديم عبر نظام نور التعليمي الإلكتروني حتى يوم السابع من شهر شوال القادم 1444، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج التقديم على حركة النقل للمعلمين والمعلمات في يوم 28 من شهر شوال القادم، ليتم فيما بعد فتح باب تقديم اعتراض على النقل بداية من 1 ذي القعدة 1444 وحتى 5 ذي القعدة 1444، ليكون الاعتماد الرسمي للنتائج الأخير في 8 من ذات الشهر، ولتقديم اعتراض يلزم تطبيق بضع خطوات عبر نظام نور نوضحها خلال الفقرة التالية.

كيفية تقديم اعتراض على قرار النقل الخارجي

أعلنا وزارة التعليم السعودي فور صدور قرار النقل الخارجي هناك عدد من الإجراءات لمن لم يحالفه الحظ، حتي يقوم بالاعتراض على القرار، وفق الخطوات التالية: