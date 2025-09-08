حتى 13 سبتمبر.. وزارة التعليم العالي تعلن الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية للعام الجامعي 2025/2026

انطلق تنسيق الشهادات الفنية للعام الدراسي 2025 ليسجل اليوم الأول إقبالاً واسعًا من الطلاب الذين يسعون لضمان مقاعدهم في الكليات والمعاهد الفنية المختلفة، ووفقًا للإحصاءات الرسمية فقد سجل أكثر من 100 ألف طالب رغباتهم خلال اليوم الأول مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية التعليم الفني ودوره في تأهيل الكوادر لسوق العمل، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتسهيل تسجيل الطلاب وتنظيم رغباتهم بما يحقق العدالة والمنافسة الشريفة بين المتقدمين.

في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إتاحة فرص متكافئة لخريجي الدبلومات الفنية؛ فقد أعلنت الوزارة عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك بهدف ضمان توجيه الطلاب إلى الجامعة أو المعهد المناسب لتخصصاتهم، وفتح المجال أمامهم لاستكمال دراستهم الجامعية في مختلف التخصصات، وجاءت الحدود الدنيا كما يلي:

تم تحديد الحد الأدنى للقبول لدبلوم المدارس الثانوية الفنية (تجاري – صناعي – زراعي – سياحة وفنادق) نظام 3 سنوات بنسبة 60% فأكثر.

أما عن دبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات والمعاهد المتوسطة (تجارية – صناعية – سياحة وفنادق – خدمة اجتماعية) فأيضًا تم تحديد الحد الأدنى للقبول عند 60% فأكثر.

في حين أن دبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الصحية (شعبة تمريض عام)؛ نظرًا لأهمية التخصصات الصحية وحاجة سوق العمل إليها، فقد تم رفع الحد الأدنى للقبول إلى 75% فأكثر؛ بهدف ضمان جودة الطلاب المؤهلة للعمل في المجال الطبي والتمريضي.

بينما بلغ الحد الأدنى لتنسيق دبلوم الخدمة الاجتماعية بنسبة 65% مع ميزة إضافية تتمثل في القبول المباشر بالفرقة الثالثة في المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية مما يختصر على الطالب عامين من الدراسة ويمنحه فرصة أسرع للاندماج في سوق العمل.

تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أن اليوم الأول لفتح باب تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية شهد إقبالاً كبيرًا حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 100 ألف طالب، كذلك يشمل ذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية بنظام 3 أو 5 سنوات، بالإضافة إلى دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة بنظام سنتين بعد الثانوية، وقد تم تسجيل هذه الرغبات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق في يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

كما أوضح المكتب أن تسجيل الرغبات سيستمر حتى يوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025 عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني من هنا، موضحًا أن الموقع يوفر آلية سهلة وآمنة للطلاب لإدخال رغباتهم وتعديلها قبل انتهاء الموعد النهائي بما يضمن تنظيم العملية وحق كل طالب في اختيار أفضل الخيارات المتاحة له وفق درجاته ومؤهلاته.