حالًا ظهرت رابط الإطلاع على نتائج بكالوريا سوريا.. بالاسم ورقم الاكتتاب

أعلن أحد المصادر المسؤول بوزارة التربية والتعليم السورية منذ ساعات قليلة عن ظهور نتائج الصف التاسع السوري عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم الذي تم تدشينه خصيصًا من أجل نتائج البكالوريا، وذلك للتيسير والتسهيل على الطلاب والطالبات في الحصول على نتائجهم بكل سهولة، كما أتاحت الوزارة أيضًا تطبيق لهواتف الاندرويد الذكية يتيح النتيجة للطالب فور الإعلان عنها مباشرة من قبل الوزارة فقط لا يحتاج هذا التطبيق إلا أن يقوم الطالب بتحميله من متجر بلاي والتسجيل عليه وعند ظهور النتيجة سوف يتم إرسالها له.

نتائج التاسع السوري 2022

وبعد طول انتظار من طلاب الثانوية العامة بسوريا أعلنت الوزراء أنه تم تصحيح أوراق الامتحانات ووضع الدرجات واعتماد النتيجة من وزير التعليم السوري وقد اتاحت الوزارة النتيجة للطلاب عبر موقعها الرسمي عبر الإنترنت وذلك لجميع الشعب سواء الأدبي أو العلمي والمهني أيضًا، ويمكن الآن للطلاب الحصول على النتيجة بكل سهولة.

آلية الحصول نتائج بكالوريا سوريا 2022 برقم الاكتتاب

أعلنت وزراة التربية والتعليم السورية أنه بالفعل تم اعتماد النتيجة الخاصة بالباكالوريا لعام 2022 لجميع الشعب سواء المهني أو العملي والأدبي من وزير التعليم، وأن النتيجة متاحة الآن عبر موقع الوزارة الرسمي، يمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال اتباع خطوات بسيطة على الموقع وهي كالتالي:

الولوج إلى رابط الموقع الرسمي لوزارة التعليم السورية.

تسجيل الدخول على الرابط.

اختر الشعبة المقيد بها الطالب.

في الخانات المخصصة للأسم ورقم الاكتتاب عليك ادخالهم بشكل صحيح.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

اضغط في النهاية على كلمة بحث لتظهر لك النتيجة الخاصة بك في لحظات معدودة.

إذا صادفتك مشاكل في عملية التحميل انتظر قليلًا ذلك بسبب الضغط المتزايد على الموقع من الطلاب وأولياء أمورهم الراغبين في الحصول على النتيجة.