“تزامنًا مع اقتراب إعلان النتائج” التعليم تُوضح حالات رسوب الطالب في المقرر الدراسي

وزارة التعليم السعودي تسعى لتوفير كافة التفاصيل التي تتعلق بشأن العملية التعليمية داخل المملكة لكافة المراحل التعليمية من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية، وبالتزامن مع اقتراب الإعلان عن نتائج بعض الإدارات التعليمية نظرًا لإنتهاء الاختبارات النهائية لبعض المدارس لذا يبحث الطلاب عن الحالات التي تؤدي إلى رسوبه في المقررات الدراسية وكل هذا سنتطرق إليه.

حالات رسوب الطالب

هناك بعض الحالات التي يُعتبر فيها الطالب راسبًا في المقرر الدراسي وجاءت هذه الحالات على النحو التالي:

في حالة غياب الطالب عن اختبار نهاية الفصل الدراسي بدون عُذر مقبول.

إذا لم يحصل الطالب على الدرجة الصغرى للنجاح وهي 50 درجة.

في حالة عدم حصول الطالب في اختبار الدور الأول على 20% على الأقل من درجة الاختبار النهائي للمادة الدراسية التي يلزم بها اختبار نهائي.

الاستعلام عن نتائج الطلاب

لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور الإلكتروني لابد من اتباع الآتي: