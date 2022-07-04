جامعة قناة السويس تكرم الطالبة آية سويلم لحصولها على كأس أقوى لاعبة بأوروبا

استقبل رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور، اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو من العام 2022، الطالبة آية سويلم وذلك عقب حصولها على كأس أقوى لاعبة ببطولة أوروبا للقوى البدنية خلال الفترة من 21 وحتى 26 يونيو، المقامة بالمجر كما أعرب عن سعادته بها، لأنها فازت في محفل عالمي ورفعت اسم مصر عاليا في جميع المحافل العالمية، وذلك بعد أن حصدت ميدالية ذهبية في لعبة القوى البدنية، فوق 23 سنة، كما حصدت ميدالية أخرى ذهبية بنفس البطولة بإجمالى وزن 430كيلو

تكريم الطالبة آية سويلم بعد فوزها ببطولة أوربا للقوى البدنية

وأشار رئيس جامعة قناة السويس إلى أنه يجب أن يكون هناك اهتماما في كافة المجالات بالطلاب الموهوبين، وأن يكونوا ضمن أولويات إدارة الجامعة، خاصاً المتميزين رياضياً، منوها إلى استمرار الجامعة في دعمهم، بالإضافة إلى ثقته الكاملة في إمكانيات وقدرات أبناء جامعة قناة السويس وحرصهم على تحقيق الإنجازات، كما حضر مراسم التكريم الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

واستطاعت ابنة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، التي تدرس في الفرقة الثانية ببرنامج المساحة والاستشعار من بعد، اللاعبة أية سويلم، التي سبق لها الحصول علي العديد من البطولات الدولية والمحلية أن تحصل على حوالي 20 ميدالية أول جمهورية، منهم أول بحر متوسط، وحصلت على 6 ميداليات أول عرب وأول أفريقيا، وحصدت 4 مرات مركز أول عالم، وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة هدفها هو بث الروح الرياضية بينهم.

تحسين المناخ الرياضي بين العاملين في الجامعة

كما أكد في بيان صدر عنها على أنها موجودة لتحسين مناخ المنافسة بينهم في المستوى الرياضي، والعمل على تنمية المواهب وتشجيعها، وذلك خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الرياضية للعاملين بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد شقيدف، وهدى فرج أمين عام الجامعة، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تفعيل الأنشطة الرياضية للعاملين في الجامعة لتقوية الروابط الاجتماعية بالداخل، لأنها محببة في نفوس الجميع، وتفريغ الانفعالات والتقليل من التوتر، والاستفادة من الطاقة وإشباع الحاجات النفسية وطالب برفع درجة المشاركة على مستوى الكليات.