جدول محاضرات كلية الحقوق – جامعة المنصورة – فصل دراسي أول 2023/2024 م انتظام
أعلنت كلية الحقوق جامعة المنصورة جدول محاضرات العام الدراسي 2023 / 2024 م للفصل الدراسي الاول
جدول محاضرات أولى حقوق المنصورة انتظام 2024
جميع المحاضرات بمدرج أ.د/ عبد الفتاح حسن
|اليوم
|من: إلى
|المادة
|المحاضر
|الأحد
|8:30-10:30
|مصطلحات قانونية بلغة E
|أ.د / وليد الشناوي
|الأحد
|10:30-12:00
|تاريخ النظم القانونية واجتماعية
|أ.د / مصطفى صقر
|الأحد
|12:00-2:00
|القانون المدني (نظرية القانون)
|أ.د / حسام الدين محمود
|الثلاثاء
|8:30-10:00
|القانون الدولي العام
|أ.د / عبد الله الهواري
|الثلاثاء
|10:00-11:30
|اقتصاد جزئي
|أ.د / إبراهيم عبد الله
|الثلاثاء
|11:30-1:30
|القانون المدني (نظرية الحق)
|أ.د / منى أبو بكر
|الخميس
|8:30-10:00
|القانون الدولي العام
|أ.د / عبد الله الهواري
|الخميس
|10:00-11:30
|تاريخ النظم القانونية واجتماعية
|أ.د / مصطفى صقر
|الخميس
|1:30-12:00
|اقتصاد كلي
|أ.د / أحمد جمال الدين
جدول محاضرات ثانية حقوق المنصورة انتظام 2024
جميع المحاضرات بمدرج أ.د/ عبد العظيم وزير
|اليوم
|من: إلى
|المادة
|المحاضر
|الأحد
|8:30-10:30
|نقود وبنوك
|أ.د / السيد عبد الخالق
|الأحد
|12:30-10:30
|اقتصاد كلي
|أ.د / رضا عبد السلام
|الأحد
|2:30-12:30
|القانون الجنائي
|أ.د / أكمل السعيد
|الأحد
|2:30-4:00
|الشريعة الإسلامية
|أ.د / محمد جمال الدين
|الثلاثاء
|18:30-10:30
|القانون المدني (إدارية)
|أ.د / عبد الحميد الحفني
|الثلاثاء
|12:30-10:00
|مصطلحات قانونية بلغة E
|أ.د / السيد عبد الخالق
|الثلاثاء
|2:30-12:30
|القانون المدني (غير إدارية)
|أ.د / حسام الدين حسن
|الخميس
|8:30-10:30
|الأحوال الشخصية لغير المسلمين
|أ.د / سمير رشاد
|الخميس
|12:00-10:30
|الشريعة الإسلامية
|أ.د / مصطفى بخيت
|الخميس
|2:00-12:00
|القانون الجنائي
|أ.د /أكمل يوسف
جدول محاضرات ثالثة حقوق المنصورة انتظام 2024
المحاضرات بمدرج أ.د/ عبد العظيم وزير // مدرج أ.د/ عبد الفتاح حسن
|اليوم
|من: إلى
|المادة
|المحاضر
|السبت
|18:30-11:30
|التأمينات الاجتماعية
|أ.د / منى أبو بكر
|السبت
|11:00-1:30
|القانون التجاري (شركات)
|أ.د / حسين الماحي
|السبت
|1:30-4:00
|قانون العمل
|د/ هند الألفي
|السبت
|10:30-8:30
|قانون بلغة متخصصة:
|أ.د / رضا عبد السلام
|الاثنين
|10:30-1:00
|القانون التجاري (أعمال تجارية)
|أ.د /أحمد لبيب
|الاثنين
|1:00-3:30
|قضاة التعويض
|أ.د / محمد الجميلي
|الاثنين
|3:30-5:30
|قانون المرافعات
|د/ ريهام عبد الخالق
|الأربعاء
|8:30-10:30
|قانون المرافعات
|أ.د / على الشيخ
|الأربعاء
|12:30-10:30
|أصول البحث الجنائي
|أ.د / عبد الهوارى
|الأربعاء
|12:30-3:00
|قضاة الإلغاء
|أ.د / شريف خاطر
|الخميس
|8:30-10:30
|قانون المرافعات
|أ.د / على الشيخ
|الخميس
|10:30-11:30
|التأمينات الإجتماعية
|أ.د / منى أبو بكر
|الخميس
|11:30-1:30
|التأمينات الإجتماعية
|أ.د / منى أبو بكر
جدول محاضرات رابعة حقوق المنصورة انتظام 2024
المحاضرات بمدرج أ.د/ عبد العظيم وزير // مدرج أ.د/ عبد الفتاح حسن
|اليوم
|من: إلى
|المادة
|المحاضر
|السبت
|18:30-10:00
|القانون الجنائي الدولي
|أ.د / أحمد عبد الحليم
|السبت
|10:00-12:00
|قانون الإجراءات الجنائية
|أ.د / أحمد لطفي
|السبت
|12:00-2:00
|القانون التجاري (محاكم تجارية)
|أ.د / محمد هلالية
|السبت
|2:00-4:00
|العقود
|أ.د / صلاح الدين فوزي
|الاثنين
|8:30-10:30
|القانون الجنائي
|أ.د / أكمل السعيد
|الاثنين
|10:30-12:30
|الإدارية
|أ.د / بسمة أمين
|الاثنين
|12:30-2:30
|قانون المرافعات
|د/ ريهام عبد الخالق
|الأربعاء
|8:30-10:30
|قانون الإجراءات الجنائية
|أ.د / أحمد لطفي
|الأربعاء
|10:30-12:30
|العقود
|أ.د / صلاح الدين فوزي
|الأربعاء
|12:30-2:30
|القانون المدني (تجاري)
|أ.د / حسين الماحي
|الخميس
|8:30-10:30
|القانون الجنائي الدولي
|أ.د / أحمد عبد الحليم
|الخميس
|10:30-12:30
|الإدارية
|أ.د / بسمة أمين
|الخميس
|12:30-2:30
|القانون التجاري (شركات)
|أ.د / حسين الماحي