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جدول محاضرات كلية الحقوق – جامعة المنصورة – فصل دراسي أول 2023/2024 م انتظام

محمد عبد الرازق

أعلنت كلية الحقوق جامعة المنصورة جدول محاضرات العام الدراسي 2023 / 2024 م للفصل الدراسي الاول

- صورة 5 - جدول محاضرات كلية الحقوق - جامعة المنصورة - فصل دراسي أول 2023/2024 م انتظام

جدول محاضرات أولى حقوق المنصورة انتظام 2024

جميع المحاضرات بمدرج أ.د/ عبد الفتاح حسن

اليوم من: إلى المادة المحاضر
الأحد 8:30-10:30 مصطلحات قانونية بلغة E أ.د / وليد الشناوي
الأحد 10:30-12:00 تاريخ النظم القانونية واجتماعية أ.د / مصطفى صقر
الأحد 12:00-2:00 القانون المدني (نظرية القانون) أ.د / حسام الدين محمود
الثلاثاء 8:30-10:00 القانون الدولي العام أ.د / عبد الله الهواري
الثلاثاء 10:00-11:30 اقتصاد جزئي أ.د / إبراهيم عبد الله
الثلاثاء 11:30-1:30 القانون المدني (نظرية الحق) أ.د / منى أبو بكر
الخميس 8:30-10:00 القانون الدولي العام أ.د / عبد الله الهواري
الخميس 10:00-11:30 تاريخ النظم القانونية واجتماعية أ.د / مصطفى صقر
الخميس 1:30-12:00 اقتصاد كلي أ.د / أحمد جمال الدين

- صورة 1 - جدول محاضرات كلية الحقوق - جامعة المنصورة - فصل دراسي أول 2023/2024 م انتظام

جدول محاضرات ثانية حقوق المنصورة انتظام 2024

جميع المحاضرات بمدرج أ.د/ عبد العظيم وزير

اليوم من: إلى المادة المحاضر
الأحد 8:30-10:30 نقود وبنوك أ.د / السيد عبد الخالق
الأحد 12:30-10:30 اقتصاد كلي أ.د / رضا عبد السلام
الأحد 2:30-12:30 القانون الجنائي أ.د / أكمل السعيد
الأحد 2:30-4:00 الشريعة الإسلامية أ.د / محمد جمال الدين
الثلاثاء 18:30-10:30 القانون المدني (إدارية) أ.د / عبد الحميد الحفني
الثلاثاء 12:30-10:00 مصطلحات قانونية بلغة E أ.د / السيد عبد الخالق
الثلاثاء 2:30-12:30 القانون المدني (غير إدارية) أ.د / حسام الدين حسن
الخميس 8:30-10:30 الأحوال الشخصية لغير المسلمين أ.د / سمير رشاد
الخميس 12:00-10:30 الشريعة الإسلامية أ.د / مصطفى بخيت
الخميس 2:00-12:00 القانون الجنائي أ.د /أكمل يوسف

- صورة 2 - جدول محاضرات كلية الحقوق - جامعة المنصورة - فصل دراسي أول 2023/2024 م انتظام

جدول محاضرات ثالثة حقوق المنصورة انتظام 2024

المحاضرات بمدرج أ.د/ عبد العظيم وزير // مدرج أ.د/ عبد الفتاح حسن

اليوم من: إلى المادة المحاضر
السبت 18:30-11:30 التأمينات الاجتماعية أ.د / منى أبو بكر
السبت 11:00-1:30 القانون التجاري (شركات) أ.د / حسين الماحي
السبت 1:30-4:00 قانون العمل د/ هند الألفي
السبت 10:30-8:30 قانون بلغة متخصصة: أ.د / رضا عبد السلام
الاثنين 10:30-1:00 القانون التجاري (أعمال تجارية) أ.د /أحمد لبيب
الاثنين 1:00-3:30 قضاة التعويض أ.د / محمد الجميلي
الاثنين 3:30-5:30 قانون المرافعات د/ ريهام عبد الخالق
الأربعاء 8:30-10:30 قانون المرافعات أ.د / على الشيخ
الأربعاء 12:30-10:30 أصول البحث الجنائي أ.د / عبد الهوارى
الأربعاء 12:30-3:00 قضاة الإلغاء أ.د / شريف خاطر
الخميس 8:30-10:30 قانون المرافعات أ.د / على الشيخ
الخميس 10:30-11:30 التأمينات الإجتماعية أ.د / منى أبو بكر
الخميس 11:30-1:30 التأمينات الإجتماعية أ.د / منى أبو بكر

- صورة 3 - جدول محاضرات كلية الحقوق - جامعة المنصورة - فصل دراسي أول 2023/2024 م انتظام

جدول محاضرات رابعة حقوق المنصورة انتظام 2024

المحاضرات بمدرج أ.د/ عبد العظيم وزير // مدرج أ.د/ عبد الفتاح حسن

اليوم من: إلى المادة المحاضر
السبت 18:30-10:00 القانون الجنائي الدولي أ.د / أحمد عبد الحليم
السبت 10:00-12:00 قانون الإجراءات الجنائية أ.د / أحمد لطفي
السبت 12:00-2:00 القانون التجاري (محاكم تجارية) أ.د / محمد هلالية
السبت 2:00-4:00 العقود أ.د / صلاح الدين فوزي
الاثنين 8:30-10:30 القانون الجنائي أ.د / أكمل السعيد
الاثنين 10:30-12:30 الإدارية أ.د / بسمة أمين
الاثنين 12:30-2:30 قانون المرافعات د/ ريهام عبد الخالق
الأربعاء 8:30-10:30 قانون الإجراءات الجنائية أ.د / أحمد لطفي
الأربعاء 10:30-12:30 العقود أ.د / صلاح الدين فوزي
الأربعاء 12:30-2:30 القانون المدني (تجاري) أ.د / حسين الماحي
الخميس 8:30-10:30 القانون الجنائي الدولي أ.د / أحمد عبد الحليم
الخميس 10:30-12:30 الإدارية أ.د / بسمة أمين
الخميس 12:30-2:30 القانون التجاري (شركات) أ.د / حسين الماحي

- صورة 4 - جدول محاضرات كلية الحقوق - جامعة المنصورة - فصل دراسي أول 2023/2024 م انتظام

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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