جدول امتحان الدور الثاني “المحاولة الثانية” للصف الأول الثانوي 2019 المعدل

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعديل جدول امتحانات الدور الثاني “المحاولة الثانية” نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2018 / 2019 وذلك نزولاً على رغبة أولياء الأمور.

حيث كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت من قبل جدول مواعيد امتحانات الدور الثاني “المحاولة الثانية” للصف الأول الثانوي على أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يوليو الحالي وتنتهى يوم الأحد الموافق 27 يوليو ولكن أولياء أمور الطلاب قد اعترضوا على هذا الجدول وطالبوا بتأجيل امتحانات الفرصة الثانية من أجل مصلحة الطلاب.

وقد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على طلب أولياء الأمور وقامت الوزارة بتعديل جدول امتحانات الدور الثاني “المحاولة الثانية” للصف الأول الثانوي 2019 لتبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2019 وتنتهى يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 على أن تبدأ الامتحانات فى الساعة التاسعة صباحاً لجميع الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة والسجون والمنازل والعمال.

وننشر بالتفصيل جدول امتحانات الدور الثاني “المحاولة الثانية” لطلاب الصف الأول الثانوي العام 2019 كالتالي: