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جدول امتحانات النقل والشهادة الابتدائية الازهرية – ترم أول 2024

محمد عبد الرازق

أعلن قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام 2024/2023 م لصفوف النقل الابتدائي ( الصفين الرابع والخامس الابتدائي الازهري ) والشهادة الابتدائية الازهرية ( الصف السادس الابتدائي الازهري ).

يمتحن طلاب الصفين الرابع والخامس والسادس على حسب نظام التعليم الجديد حيث يكون الامتحان الشهري من 30 درجة ( 15 درجة امتحان شهر اكتوبر  و15 درجة امتحان شهر نوفمبر + 35 درجة المهام الادائية + 5 درجات مواظبة وحضور ) ما عدا القران الكريم من 50 درجة مقسمة 37.5 درجة للتحررير و12.5 درجة للشفوي.

جدول امتحان الصفين الرابع والخامس الابتدائي فصل دراسي أول 2024

  • السبت 23 ديسمبر 2023 م: القرآن الكريم.
  • الأحد 24 ديسمبر 2023 م: التربية الإسلامية / الدراسات الإجتماعية.
  • الاثنين 25 ديسمبر 2023 م: اللغة العربية والخط والإملاء.
  • الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 م: اللغة الإنجليزية / المستوى الرفيع (للمعاهد النموذجية والخاصة).
  • الاربعاء 27 ديسمبر 2023 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  • الخميس 28 ديسمبر 2023 م: العلوم / المهارات المهنية.

جدول أمتحان الشهادة الابتدائية الازهرية فصل دراسي أول 2024

  • الثلاثاء 16 يناير 2024 م: القرآن الكريم.
  • الاربعاء 17 يناير 2023 م: التربية الاسلامية / الدراسات الإجتماعية.
  • الخميس 18 يناير 2023 م: اللغة العربية والخط والإملاء.
  • السبت 20 يناير 2023 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  • الأحد 21 يناير 2023 م: العلوم / المهارات المهنية.
  • الاثنين 22 يناير 2023 م: اللغة الانجليزية / المستوى الرفيع (للمعاهد النموذجية والخاصة).

ملاحظات عامة في امتحانات النقل والشهادة الابتدائية الازهرية

  • 1- يمتحن التلاميذ شفوياً في حفظ القران الكريم
  • 2 – يمتحن التلاميذ المكفوفون شفوياً في المواد المقررة عليهم.

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عن الكاتب:
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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