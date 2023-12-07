جدول امتحانات النقل والشهادة الابتدائية الازهرية – ترم أول 2024

أعلن قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام 2024/2023 م لصفوف النقل الابتدائي ( الصفين الرابع والخامس الابتدائي الازهري ) والشهادة الابتدائية الازهرية ( الصف السادس الابتدائي الازهري ).

يمتحن طلاب الصفين الرابع والخامس والسادس على حسب نظام التعليم الجديد حيث يكون الامتحان الشهري من 30 درجة ( 15 درجة امتحان شهر اكتوبر و15 درجة امتحان شهر نوفمبر + 35 درجة المهام الادائية + 5 درجات مواظبة وحضور ) ما عدا القران الكريم من 50 درجة مقسمة 37.5 درجة للتحررير و12.5 درجة للشفوي.

جدول امتحان الصفين الرابع والخامس الابتدائي فصل دراسي أول 2024

السبت 23 ديسمبر 2023 م: القرآن الكريم.

الأحد 24 ديسمبر 2023 م: التربية الإسلامية / الدراسات الإجتماعية.

الاثنين 25 ديسمبر 2023 م: اللغة العربية والخط والإملاء.

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 م: اللغة الإنجليزية / المستوى الرفيع (للمعاهد النموذجية والخاصة).

الاربعاء 27 ديسمبر 2023 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الخميس 28 ديسمبر 2023 م: العلوم / المهارات المهنية.

جدول أمتحان الشهادة الابتدائية الازهرية فصل دراسي أول 2024

الثلاثاء 16 يناير 2024 م: القرآن الكريم.

الاربعاء 17 يناير 2023 م: التربية الاسلامية / الدراسات الإجتماعية.

الخميس 18 يناير 2023 م: اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 20 يناير 2023 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الأحد 21 يناير 2023 م: العلوم / المهارات المهنية.

الاثنين 22 يناير 2023 م: اللغة الانجليزية / المستوى الرفيع (للمعاهد النموذجية والخاصة).

ملاحظات عامة في امتحانات النقل والشهادة الابتدائية الازهرية