جدول امتحانات النقل والشهادة الابتدائية الازهرية – ترم أول 2024
أعلن قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام 2024/2023 م لصفوف النقل الابتدائي ( الصفين الرابع والخامس الابتدائي الازهري ) والشهادة الابتدائية الازهرية ( الصف السادس الابتدائي الازهري ).
يمتحن طلاب الصفين الرابع والخامس والسادس على حسب نظام التعليم الجديد حيث يكون الامتحان الشهري من 30 درجة ( 15 درجة امتحان شهر اكتوبر و15 درجة امتحان شهر نوفمبر + 35 درجة المهام الادائية + 5 درجات مواظبة وحضور ) ما عدا القران الكريم من 50 درجة مقسمة 37.5 درجة للتحررير و12.5 درجة للشفوي.
جدول امتحان الصفين الرابع والخامس الابتدائي فصل دراسي أول 2024
- السبت 23 ديسمبر 2023 م: القرآن الكريم.
- الأحد 24 ديسمبر 2023 م: التربية الإسلامية / الدراسات الإجتماعية.
- الاثنين 25 ديسمبر 2023 م: اللغة العربية والخط والإملاء.
- الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 م: اللغة الإنجليزية / المستوى الرفيع (للمعاهد النموذجية والخاصة).
- الاربعاء 27 ديسمبر 2023 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- الخميس 28 ديسمبر 2023 م: العلوم / المهارات المهنية.
جدول أمتحان الشهادة الابتدائية الازهرية فصل دراسي أول 2024
- الثلاثاء 16 يناير 2024 م: القرآن الكريم.
- الاربعاء 17 يناير 2023 م: التربية الاسلامية / الدراسات الإجتماعية.
- الخميس 18 يناير 2023 م: اللغة العربية والخط والإملاء.
- السبت 20 يناير 2023 م: الرياضيات / تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- الأحد 21 يناير 2023 م: العلوم / المهارات المهنية.
- الاثنين 22 يناير 2023 م: اللغة الانجليزية / المستوى الرفيع (للمعاهد النموذجية والخاصة).
ملاحظات عامة في امتحانات النقل والشهادة الابتدائية الازهرية
- 1- يمتحن التلاميذ شفوياً في حفظ القران الكريم
- 2 – يمتحن التلاميذ المكفوفون شفوياً في المواد المقررة عليهم.