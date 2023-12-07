جدول امتحانات المرحلة الإعدادية الازهرية – ترم أول 2024 (نقل وشهادة وبرنامج تأهيلي)

الجداول الكاملة لامتحانات الصفين الاول والثاني الاعدادي الازهري والشهادة الإعدادية الازهرية وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول 2023 / 2024 م حسب ما أعلنها قطاع المعاهد الازهرية.

جدول أمتحان الصف الاول الاعدادي الازهري – ترم أول 2024

السبت 23 ديسمبر 2023 م: الفقه / اللغة العربية “ورقة أولى” “نحو”.

الأحد 24 ديسمبر 2023 م: أصول الدين “ورقة أولى” “التفسير والحديث” / العلوم.

الاثنين 25 ديسمبر 2023 م: اللغة العربية “ورقة ثانية” “المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة” / الهندسة.

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 م: أصول الدين “ورقة ثانية” “التوحيد والسيرة” / الدراسات الإجتماعية.

الاربعاء 27 ديسمبر 2023 م: حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر.

الخميس 28 ديسمبر 2023 م: اللغة الأجنبية / التربية الفنية.

جدول أمتحان الصف الثاني الاعدادي الازهري – ترم أول 2024

السبت 23 ديسمبر 2023 م: الفقه / اللغة العربية “ورقة أولى” “النحو والصرف”.

الأحد 24 ديسمبر 2023 م: أصول الدين “ورقة أولى” “التفسير والحديث” / العلوم.

الاثنين 25 ديسمبر 2023 م: اللغة العربية “ورقة ثانية” “المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة” / الهندسة.

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 م: أصول الدين “ورقة ثانية” “التوحيد والسيرة” / الدراسات الإجتماعية.

الاربعاء 27 ديسمبر 2023 م: حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر.

الخميس 28 ديسمبر 2023 م: اللغة الأجنبية / التربية الفنية.

جدول أمتحان الصف الثالث الاعدادي الازهري ( الشهادة الاعدادية ) – ترم أول 2024 م

الثلاثاء 16 يناير 2024 م: الفقه / اللغة العربية “ورقة أولى” “النحو والصرف”.

الأربعاء 17 يناير 2024 م: أصول الدين “ورقة أولى” “التفسير والحديث” / العلوم.

الخميس 18 يناير 2024 م: اللغة العربية “ورقة ثانية” “المطالعة والنصوص وفنون الكتابة” / الهندسة.

السبت 20 يناير 2024 م: أصول الدين “ورقة ثانية” “التوحيد والسيرة” / الدراسات الاجتماعية.

الأحد 21 يناير 2024 م: حفظ القرآن الكريم وتجويده / التربية الفنية / الحاسب الألى.

الاثنين 22 يناير 2024 م: الثقافة الاسلامية / الجبر.

الثلاثاء 23 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية / المستوى الرفيع.

جدول أمتحان طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية – ترم أول 2024 م