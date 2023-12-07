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جدول امتحانات المرحلة الإعدادية الازهرية – ترم أول 2024 (نقل وشهادة وبرنامج تأهيلي)

محمد عبد الرازق

الجداول الكاملة لامتحانات الصفين الاول والثاني الاعدادي الازهري والشهادة الإعدادية الازهرية وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول 2023 / 2024  م حسب ما أعلنها قطاع المعاهد الازهرية.

جدول أمتحان الصف الاول الاعدادي الازهري – ترم أول 2024

  • السبت 23 ديسمبر 2023 م: الفقه / اللغة العربية “ورقة أولى” “نحو”.
  • الأحد 24 ديسمبر 2023 م: أصول الدين “ورقة أولى” “التفسير والحديث” / العلوم.
  • الاثنين 25 ديسمبر 2023 م: اللغة العربية “ورقة ثانية” “المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة” / الهندسة.
  • الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 م: أصول الدين “ورقة ثانية” “التوحيد والسيرة” / الدراسات الإجتماعية.
  • الاربعاء 27 ديسمبر 2023 م: حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر.
  • الخميس 28 ديسمبر 2023 م: اللغة الأجنبية / التربية الفنية.

جدول أمتحان الصف الثاني الاعدادي الازهري – ترم أول 2024

  • السبت 23 ديسمبر 2023 م: الفقه / اللغة العربية “ورقة أولى” “النحو والصرف”.
  • الأحد 24 ديسمبر 2023 م: أصول الدين “ورقة أولى” “التفسير والحديث” / العلوم.
  • الاثنين 25 ديسمبر 2023 م: اللغة العربية “ورقة ثانية” “المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة” / الهندسة.
  • الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 م: أصول الدين “ورقة ثانية” “التوحيد والسيرة” / الدراسات الإجتماعية.
  • الاربعاء 27 ديسمبر 2023 م: حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر.
  • الخميس 28 ديسمبر 2023 م: اللغة الأجنبية / التربية الفنية.

جدول أمتحان الصف الثالث الاعدادي الازهري ( الشهادة الاعدادية ) – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 16 يناير 2024 م: الفقه / اللغة العربية “ورقة أولى” “النحو والصرف”.
  • الأربعاء 17 يناير 2024 م: أصول الدين “ورقة أولى” “التفسير والحديث” / العلوم.
  • الخميس 18 يناير 2024 م: اللغة العربية “ورقة ثانية” “المطالعة والنصوص وفنون الكتابة” / الهندسة.
  • السبت 20 يناير 2024 م: أصول الدين “ورقة ثانية” “التوحيد والسيرة” / الدراسات الاجتماعية.
  • الأحد 21 يناير 2024 م: حفظ القرآن الكريم وتجويده / التربية الفنية / الحاسب الألى.
  • الاثنين 22 يناير 2024 م: الثقافة الاسلامية / الجبر.
  • الثلاثاء 23 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية / المستوى الرفيع.

جدول أمتحان طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية – ترم أول 2024 م

  • الثلاثاء 16 يناير 2024 م: الفقه.
  • الأربعاء 17 يناير 2024 م: اللغة العربية “ورقة أولى” “النحو والصرف”
  • الخميس 18 يناير 2024 م: اللغة العربية “ورقة ثانية” “المطالعة والنصوص وفنون الكتابة”.
  • السبت 20 يناير 2024 م: أصول الدين “ورقة أولى” “التفسير والحديث”
  • الأحد 21 يناير 2024 م: أصول الدين “ورقة ثانية” “التوحيد والسيرة”
  • الاثنين 22 يناير 2024 م: حفظ القرآن الكريم وتجويده.


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عن الكاتب:
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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