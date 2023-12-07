جدول امتحانات المرحلة الإعدادية الازهرية – ترم أول 2024 (نقل وشهادة وبرنامج تأهيلي)
الجداول الكاملة لامتحانات الصفين الاول والثاني الاعدادي الازهري والشهادة الإعدادية الازهرية وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول 2023 / 2024 م حسب ما أعلنها قطاع المعاهد الازهرية.
جدول أمتحان الصف الاول الاعدادي الازهري – ترم أول 2024
- السبت 23 ديسمبر 2023 م: الفقه / اللغة العربية “ورقة أولى” “نحو”.
- الأحد 24 ديسمبر 2023 م: أصول الدين “ورقة أولى” “التفسير والحديث” / العلوم.
- الاثنين 25 ديسمبر 2023 م: اللغة العربية “ورقة ثانية” “المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة” / الهندسة.
- الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 م: أصول الدين “ورقة ثانية” “التوحيد والسيرة” / الدراسات الإجتماعية.
- الاربعاء 27 ديسمبر 2023 م: حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر.
- الخميس 28 ديسمبر 2023 م: اللغة الأجنبية / التربية الفنية.
جدول أمتحان الصف الثاني الاعدادي الازهري – ترم أول 2024
- السبت 23 ديسمبر 2023 م: الفقه / اللغة العربية “ورقة أولى” “النحو والصرف”.
- الأحد 24 ديسمبر 2023 م: أصول الدين “ورقة أولى” “التفسير والحديث” / العلوم.
- الاثنين 25 ديسمبر 2023 م: اللغة العربية “ورقة ثانية” “المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة” / الهندسة.
- الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 م: أصول الدين “ورقة ثانية” “التوحيد والسيرة” / الدراسات الإجتماعية.
- الاربعاء 27 ديسمبر 2023 م: حفظ القرآن الكريم وتجويده / الجبر.
- الخميس 28 ديسمبر 2023 م: اللغة الأجنبية / التربية الفنية.
جدول أمتحان الصف الثالث الاعدادي الازهري ( الشهادة الاعدادية ) – ترم أول 2024 م
- الثلاثاء 16 يناير 2024 م: الفقه / اللغة العربية “ورقة أولى” “النحو والصرف”.
- الأربعاء 17 يناير 2024 م: أصول الدين “ورقة أولى” “التفسير والحديث” / العلوم.
- الخميس 18 يناير 2024 م: اللغة العربية “ورقة ثانية” “المطالعة والنصوص وفنون الكتابة” / الهندسة.
- السبت 20 يناير 2024 م: أصول الدين “ورقة ثانية” “التوحيد والسيرة” / الدراسات الاجتماعية.
- الأحد 21 يناير 2024 م: حفظ القرآن الكريم وتجويده / التربية الفنية / الحاسب الألى.
- الاثنين 22 يناير 2024 م: الثقافة الاسلامية / الجبر.
- الثلاثاء 23 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية / المستوى الرفيع.
جدول أمتحان طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية – ترم أول 2024 م
- الثلاثاء 16 يناير 2024 م: الفقه.
- الأربعاء 17 يناير 2024 م: اللغة العربية “ورقة أولى” “النحو والصرف”
- الخميس 18 يناير 2024 م: اللغة العربية “ورقة ثانية” “المطالعة والنصوص وفنون الكتابة”.
- السبت 20 يناير 2024 م: أصول الدين “ورقة أولى” “التفسير والحديث”
- الأحد 21 يناير 2024 م: أصول الدين “ورقة ثانية” “التوحيد والسيرة”
- الاثنين 22 يناير 2024 م: حفظ القرآن الكريم وتجويده.