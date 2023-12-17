جدول امتحانات الصف الرابع والخامس ابتدائي أزهري 2024 الفصل الدراسي الأول

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف عن موعد وجدول امتحانات الترم الأول لطلاب الأزهر، حيث من المنتظر أن تبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب النقل مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، إذ تنتهي الامتحانات قبل شهر يناير، فيما تم نشر جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس ابتدائي أزهري في الفصل الدراسي الأول 2024 وذلك في جميع المعاهد الأزهرية.

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس ابتدائي أزهري

موعد امتحانات الترم الأول

تنطلق امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الترم الأول في نفس الموعد حيث من المنتظر أن تبدأ الامتحانات من يوم السبت 23 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة أسبوع حيث تنتهي امتحانات الترم الأول للصفين الرابع والخامس ابتدائي أزهري يوم الخميس 28 ديسمبر.

جدول امتحانات الترم الأول

اعتمد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني جدول امتحانات طلاب الصفين الرابع والخامس الذين يبداوا الامتحانات في نفس الوقت، ويأتي جدول الامتحانات وفق التالي:

المادة الفترة الزمنية اليوم القرآن الكريم 9:00 – 11:00 السبت 23 ديسمبر التربية الإسلامية 9:00 – 10:30 الأحد 24 ديسمبر الدراسات الاجتماعية 11:00 – 12:30 الأحد 24 ديسمبر اللغة العربية والخط 9:00 – 11:30 الإثنين 25 ديسمبر اللغة الإنجليزية 9:00 – 10:30 الثلاثاء 26 ديسمبر المستوى الرفيع 11:00 – 12:30 الثلاثاء 26 ديسمبر الرياضيات 9:00 – 10:30 الأربعاء 27 ديسمبر تكنولوجيا المعلومات 11:00 – 12:30 الأربعاء 27 ديسمبر العلوم 9:00 – 10:30 الخميس 28 ديسمبر المهارات المهنية 11:00 – 12:30 الخميس 28 ديسمبر

ملاحظات: