جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظات مصر
تُعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي من أهم الامتحانات التي يخضع لها الطلاب في مسيرتهم التعليمية، فهي تحدد مصيرهم في المرحلة الثانوية، وتؤثر بشكل كبير على مستقبلهم الدراسي والمهني, لذلك، يحرص الطلاب على الاستعداد جيدًا لهذه الامتحانات، والحصول على درجات عالية فيها.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024، والذي يشمل 7 مواد دراسية، وهي: اللغة العربية، والخط العربي والإملاء، والتربية الدينية، والجبر والإحصاء، والهندسة، والعلوم، والدراسات الاجتماعية.
وستبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 24 يناير 2024.
ومدة كل امتحان ساعتان ونصف، باستثناء مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدتها ساعة ونصف.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024
محافظة جنوب سيناء
|اليوم
|المادة
|الأحد 21 يناير
|اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية
|الاثنين 22 يناير
|اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء
|الثلاثاء 23 يناير
|الهندسة والتربية الفنية
|الأربعاء 24 يناير
|الدراسات الاجتماعية
|الخميس 25 يناير
|العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
محافظة القاهرة
|اليوم
|المادة
|الأحد 21 يناير
|اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية
|الاثنين 22 يناير
|اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء
|الثلاثاء 23 يناير
|الهندسة والتربية الفنية
|الأربعاء 24 يناير
|الدراسات الاجتماعية
|الخميس 25 يناير
|العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
محافظة الغربية
|اليوم
|المادة
|الأربعاء 17 يناير
|اللغة العربية والإملاء
|الخميس 18 يناير
|مادتي الجبر والإحصاء، التربية الدينية
|الأحد 21 يناير
|مادة الدراسات الاجتماعية
|الاثنين 22 يناير
|مادتي الهندسة، التربية الفنية
|الثلاثاء 23 يناير
|مادتي اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
|الأربعاء 24 يناير
|مادة العلوم
محافظة البحر الأحمر
|اليوم
|المادة
|الخميس 18 يناير
|مادتي اللغة العربية والتربية الدينية
|السبت 20 يناير
|مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية
|الأحد 21 يناير
|مادة الهندسة
|الاثنين 22 يناير
|الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر
|الثلاثاء 23 يناير
|مادة اللغة الإنجليزية
|الأربعاء 24 يناير
|مادة العلوم
محافظة الدقهلية
|اليوم
|المادة
|يوم الخميس 18 يناير:
|مادة اللغة العربية والخط والإملاء
|يوم الأحد 21 يناير:
|لمادة الجبر والاحصاء ومادة التربية الدينية
|يوم الاثنين 22 يناير:
|لمادة اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي
|يوم الثلاثاء 23:
|لمادة الهندسة والتربية الفنية
|يوم الأربعاء: 24 يناير
|لمادة الدراسات الاجتماعية
|يوم الخميس 25 يناير
|لمادة العلوم
محافظة كفر الشيخ
|اليوم
|المادة
|يوم الخميس 18 يناير:
|امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 حتى 11.30 صباحا، ومادة التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 مساء
|يوم الأحد 21 يناير:
|امتحان مادة الجبر، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، مادة العلوم من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء
|الاثنين 22 يناير:
|امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة الحاسب الآلي من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء
|الثلاثاء 22 يناير:
|امتحان مادة اللغة الإنجليزية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30 مساء
|الأربعاء 24 يناير:
|امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا
ملاحظات
- تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وتنتهي في 24 من الشهر ذاته.
- تنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2024 الخميس الموافق 6 فبراير 2024.
- مدة كل امتحان ساعتان ونصف، باستثناء مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدتها ساعة ونصف.