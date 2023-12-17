جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظات مصر

تُعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي من أهم الامتحانات التي يخضع لها الطلاب في مسيرتهم التعليمية، فهي تحدد مصيرهم في المرحلة الثانوية، وتؤثر بشكل كبير على مستقبلهم الدراسي والمهني, لذلك، يحرص الطلاب على الاستعداد جيدًا لهذه الامتحانات، والحصول على درجات عالية فيها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024، والذي يشمل 7 مواد دراسية، وهي: اللغة العربية، والخط العربي والإملاء، والتربية الدينية، والجبر والإحصاء، والهندسة، والعلوم، والدراسات الاجتماعية.

وستبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 24 يناير 2024.

ومدة كل امتحان ساعتان ونصف، باستثناء مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدتها ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

محافظة جنوب سيناء

اليوم المادة الأحد 21 يناير اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية الاثنين 22 يناير اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء الثلاثاء 23 يناير الهندسة والتربية الفنية الأربعاء 24 يناير الدراسات الاجتماعية الخميس 25 يناير العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

محافظة القاهرة

اليوم المادة الأحد 21 يناير اللغة العربية والخط العربي والإملاء والتربية الدينية الاثنين 22 يناير اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء الثلاثاء 23 يناير الهندسة والتربية الفنية الأربعاء 24 يناير الدراسات الاجتماعية الخميس 25 يناير العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

محافظة الغربية

اليوم المادة الأربعاء 17 يناير اللغة العربية والإملاء الخميس 18 يناير مادتي الجبر والإحصاء، التربية الدينية الأحد 21 يناير مادة الدراسات الاجتماعية الاثنين 22 يناير مادتي الهندسة، التربية الفنية الثلاثاء 23 يناير مادتي اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الأربعاء 24 يناير مادة العلوم

محافظة البحر الأحمر

اليوم المادة الخميس 18 يناير مادتي اللغة العربية والتربية الدينية السبت 20 يناير مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية الأحد 21 يناير مادة الهندسة الاثنين 22 يناير الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر الثلاثاء 23 يناير مادة اللغة الإنجليزية الأربعاء 24 يناير مادة العلوم

محافظة الدقهلية

اليوم المادة يوم الخميس 18 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم الأحد 21 يناير: لمادة الجبر والاحصاء ومادة التربية الدينية يوم الاثنين 22 يناير: لمادة اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي يوم الثلاثاء 23: لمادة الهندسة والتربية الفنية يوم الأربعاء: 24 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 25 يناير لمادة العلوم

محافظة كفر الشيخ

اليوم المادة يوم الخميس 18 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، من 9 حتى 11.30 صباحا، ومادة التربية الدينية من الساعة 12 حتى 1:30 مساء يوم الأحد 21 يناير: امتحان مادة الجبر، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، مادة العلوم من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة الحاسب الآلي من الساعة 11:30 حتى 12:30 مساء الثلاثاء 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 حتى 1:30 مساء الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، من الساعة 9 حتى 11 صباحا

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