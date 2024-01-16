جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة: تيرم الدراسة الأول 2024

تشهد محافظة القاهرة انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، حيث تبدأ غداً الأربعاء الموافق 17 يناير. تمتد الامتحانات لمدة أسبوع كامل، حتى الأربعاء 24 يناير. اليوم السابع ينشر جدول الامتحانات للفصل الدراسي الأول، حيث يشمل الجدول فترات الامتحانات للصفوف العامة والرياضية وطلاب الصم والمكفوفين والمهنية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة

انطلاق الامتحانات بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية

في يوم انطلاق الامتحانات، يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحانين في مادتي (اللغة العربية – التربية الدينية). يتكون عددهم في القاهرة من 201,289 طالبًا، حيث يتوزعون بين 102,239 بنين و 99,050 بنات، يقدمون امتحاناتهم في 777 لجنة تابعة للإدارات التعليمية الـ35.

الاستعدادات الشاملة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، عن اكتمال كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024. يشير موسى إلى التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة مناسبة للطلاب، مؤكدًا على حق الطلاب في أداء الامتحانات دون أي منع.

غرف عمليات لتأمين سير الامتحانات

تم تشكيل غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية في القاهرة، تعمل بشكل متواصل لضمان سير الامتحانات بسلاسة. يشدد مديرو الإدارات التعليمية على متابعة الامتحانات في جميع اللجان وحل المعوقات التي تعترض العملية الامتحانية. ويُؤكد على رؤساء اللجان ضرورة الالتزام بالقواعد وعدم إحضار الهواتف المحمولة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يخالفون ذلك.