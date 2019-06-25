جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني “يوليو 2019”

نشرت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الأول الثانوي المحاولة الثانية أو الدور الثاني نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، وذلك بعد أن أطلقت نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني “الدور الأول” يوم الاثنين الموافق لتاريخ 24 يونيو 2019م، حيث تم عقد المؤتمر الصحفي الذي تم انتظاره طويلاً للإعلان عن نتيجة أولى ثانوي من جانب السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ويتم الاستعلام في الوقت الحالي عن نتيجة الصف الأول الثانوي من خلال الدخول إلى الرابط المعلن عنه رسمياً من قبل الوزارة ثم اختيار الجنسية وإدخال الكود الخاص بالطالب أو الطالبة، ثم كتابة الرقم القومي، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2019.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني 2019

أطلقت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات المحاولة الثانية لأولى ثانوي اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 25 يونيو 2019م، حيث تبدأ اختبارات الدور الثاني بالمدارس الحكومية والغير حكومية اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 14 يوليو 2019 بمادة اللغة العربية، وتستمر الاختبارات حتى يوم السبت الموافق لتاريخ 27 يوليو 2019م، حيث تكون المادة الأخيرة هي مادة الكيمياء، ومن يرغب في التعرف على مواعيد اختبارات المواد الدراسية للصف الأول الثانوي “دور يوليو” يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

م اليوم/التاريخ المادة من إلى زمن الإجابة 1 الأحد 14 يوليو اللغة العربية 9:00 12:00 ثلاث ساعات 2 الاثنين 15 يوليو الأحياء 9:00 10:30 ساعة ونصف 3 الثلاثاء 16 يوليو اللغة الأجنبية الثانية 9:00 10:30 ساعة ونصف 4 الأربعاء 17 يوليو الجغرافيا 9:00 10:30 ساعة ونصف 5 الخميس 18 يوليو اللغة الأجنبية الأولى 9:00 11:30 ساعتان ونصف 6 الأحد 21 يوليو الرياضيات 9:00 11:30 ساعتان ونصف 7 الاثنين 22 يوليو الفلسفة والمنطق 9:00 10:30 ساعة ونصف 8 الأربعاء 24 يوليو الفيزياء 9:00 10:30 ساعة ونصف 9 الخميس 25 يوليو التاريخ 9:00 10:30 ساعة ونصف 10 السبت 27 يوليو الكيمياء 9:00 10:30 ساعة ونصف

ومن يرغب في التعرف على نتيجة الصف الأول الثانوي الدور الأول “دور مايو 2019” الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، يمكنه ذلك من خلال دخول الموقع المخصص للنتائج الرسمي والذي تم إطلاقه من جانب وزارة التربية والتعليم، ويتم الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي عن طريق اختيار جنسية الطالب أو الطالبة، ثم كتابة كود الطالب ثم الرقم القومي، كما يمكنكم التعرف على جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني وفقاً لما تم نشره من جانب الوزارة اليوم من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

← إقرأ أيضاً: