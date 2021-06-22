جدول امتحانات الشهادة الثانوية بالسودان 2021

يستعد الطلاب في السودان لتأدية الامتحانات الخاصة لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حيث تعتبر من أهم الامتحانات في مشوار الطالب التعليمي، خاسة وأنها المعيار الأول في دخول الجامعات والتخصص المرغوب الانضمام إليه في الكلية، وأصدرت وزارة التربية والتعليم الإتحادية جدول امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام حتي يتثني للطلاب مذاكرة المواد والاستعداد الجيد لهذه الامتحانات وراعت فيه مطالب الطلاب وأولياء الأمور.

ونتناول في التقرير التالي معلومات عن امتحانات الشهادة الثانوية السودانية لعام 2021، بالإضافة إلي جدول امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام وغيرها من المعلومات الهامة المتعلقة.

امتحانات الشهادة السودانية 2021

حددت وزارة التربية والتعليم الإتحادية في السودان مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام من خلال التقويم الدراسي، حيث بدأت الامتحان بداية من يوم السبت الماضي الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حسب الجدول المعلن يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو، علي أن يبدا العام الدراسي الجديد 2021/2022 بداية من الخامس من شهر سبتمبر المقبل مع ترك تحديد نهاية العام الدراسي تحدده كل ولاية حسب تاريخ البداية بشرط ألا يقل عن 170 يوما، كما أنها تحدد أيضا موعد امتحانات شهادة التعليم الأساسي حسب تقديرات كل ولاية في السودان.

واعتمدت وزارة التعليم السودان جدول امتحانات الشهادة الثانوية في جميع الولايات، حيث بدا الطلاب في أداء الامتحانات بداية من أول الأسبوع الجاري في العديد من المواد حيث ادوا أول اختبار لهم بمادة اللغة الإنجليزية مع التشديد من الوزارة علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد وعلي رأسها إرتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي وعدم استخدام أدوات الغير حفاظا علي الطلاب وعدم نقل عدوي كورونا خلال أداء امتحانات الشهادة الثانوية النهائية.

وأنهت وزارة التعليم الاستعدادات الخاصة بانطلاق الامتحانات الخاصة بشهادة مرحلة الأساس لهذا العام بعد التنسيق مع الإدرات والمحليات والأجهزة الأمنية والشرطية، حيث بلغ عدد المراكز الداخلية للامتحانات نحو 927 مركزا والخارجية وصل إلي 15 مركزا ويؤدي نحو 190.599 ألف تلميذ الامتحانات من بينهم 92.253 ألف من الأولاد، و98.306 من البنات.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2021

وضعت وزارة التربية والتعليم الإتحادية في السودان، خطة للعام الدراسي الحالي علي أسس منظمة ومممنهجة لاستكماله بدون أي مشكلات بالتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في السودان وفي العالم أجمع، حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب وجميع المنتسبين إلي التعليم، وأكدت أن الامتحانات النهائية لشهادة التعليم الإساسي وشهادة الثانوية العامة تجري بطريقة وتدابير وإجراءات احترازية مشددة للحفاظ علي الطلاب من نقل العدوي إلي الطلاب ولأسرهم.

وأعلنت وزارة التعليم عن المواعيد الخاصة باختبارات الشهادة االثانوية للعام الدراسي الحالي والتي بدأت مع بداية الأسبوع الجاري وممن المقرر أن تستمر حتي 30 من شهر يونيو الجاري علي أن تبدأ الامتحانات في تمام الساعة الثامنة صباحا وجاءت مواعيد وجدول الامتحانات الخاصة بالشهادة الثانوية علي النحو التالي: