يستعد طلاب الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات في جمهورية مصر العربية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024م، والتي تنطلق يوم الأربعاء الموافق يناير 2024م، وتسمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024م.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

أكدت المديريات التعليمية بمحافظة الجيزة بالالتزام بالمنهج كما هو بالكتاب المدرسي، وذلك خلال وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وشددت على أن الأسئلة ليس من الضروري أن تكون نصاً من الكتاب المدرسي، لكنها جميعاً من المنهج الدراسي، وقد يكون هناك بعض الأسئلة المتحررة ولكنها بطبيعة الحال مرتبطة بموضوعات الدراسة في الفصل الدراسي الأول.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية

وطالبت المديريات التعليمية بمحافظة الجيزة، الطلاب الذين لم يسجلوا استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسي 2023-2024، من خلال موقع الوزارة، سرعة الانتهاء من طباعة الاستمارة وتسليمها إلى المدرسة، مؤكدة أنه في حالة عدم تسجيل الاستمارة الإلكترونية سوف يمنع الطالب من دخول الامتحان.

تسجيل الإستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023-2024 بالخطوات والصور

جدول امتحان الترم الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة

وتم الإعلان عن جدول امتحانات التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، وهذا هو جدول امتحانات الترم الأول بالجيزة، والذي أُعْلِن عنه من قبل المديريات التعليمية بالمحافظة، مع أطيب التمنيات بجميع الطلاب التوفيق والنجاخ.