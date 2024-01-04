جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة
يستعد طلاب الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات في جمهورية مصر العربية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024م، والتي تنطلق يوم الأربعاء الموافق يناير 2024م، وتسمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024م.
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة 2024
أكدت المديريات التعليمية بمحافظة الجيزة بالالتزام بالمنهج كما هو بالكتاب المدرسي، وذلك خلال وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وشددت على أن الأسئلة ليس من الضروري أن تكون نصاً من الكتاب المدرسي، لكنها جميعاً من المنهج الدراسي، وقد يكون هناك بعض الأسئلة المتحررة ولكنها بطبيعة الحال مرتبطة بموضوعات الدراسة في الفصل الدراسي الأول.
تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية
وطالبت المديريات التعليمية بمحافظة الجيزة، الطلاب الذين لم يسجلوا استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسي 2023-2024، من خلال موقع الوزارة، سرعة الانتهاء من طباعة الاستمارة وتسليمها إلى المدرسة، مؤكدة أنه في حالة عدم تسجيل الاستمارة الإلكترونية سوف يمنع الطالب من دخول الامتحان.
تسجيل الإستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023-2024 بالخطوات والصور
جدول امتحان الترم الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة
وتم الإعلان عن جدول امتحانات التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، وهذا هو جدول امتحانات الترم الأول بالجيزة، والذي أُعْلِن عنه من قبل المديريات التعليمية بالمحافظة، مع أطيب التمنيات بجميع الطلاب التوفيق والنجاخ.