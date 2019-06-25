جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2019 بنظام التابلت

عقب إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الثاني 2018 / 2019 أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول مواعيد امتحانات المحاولة الثانية نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي، وذلك للطلبة والطالبات الذين لم يحصلوا على درجة النجاح فى المواد التى تم امتحانها فى امتحانات شهر مايو 2019.

وقد أعلن الدكتور طارق شوقي فى مؤتمر فحصى يوم الاثنين 24 يونيو 2019 نتيجة امتحانات نهاية العام للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019 على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الكود والرقم القومي للطالب، وعلى الطلبة الراسبين فى أي مادة من المواد يمكنهم دخول امتحان الدور الثاني المقرر عقده بناء على الجدول المعلن.

وجدول امتحانات المحاولة الثانية للطلبة الذين يم يحصلوا على 50% فى أي مادة من المواد المقررة على الصف الأول الثانوي العام بالنظام الجديد “نظام التابلت” وتبدأ الامتحانات يوم الأحد 14 يوليو 2019 وتنتهى يوم السبت 27 يوليو 2019، وتستمر لمدة 10 أيام.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي

1- يوم الأحد 14-7-2019 امتحان مادة اللغة العربية.

2- يوم الاثنين 15-7-2019 امتحان مادة الأحياء.

3- يوم الثلاثاء 16-7-2019 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

4- يوم الأربعاء 17-7-2019 امتحان مادة الجغرافيا.

5- يوم الخميس 18-7-2019 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

6- يوم الأحد 21-7-2019 امتحان مادة الرياضيات.

7- يوم الاثنين 22-7-2019 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

8- يوم الأربعاء 24-7-2019 امتحان مادة الفيزياء.

9- يوم الخميس 25-7-2019 امتحان مادة التاريخ.

10- يوم السبت 27-7-2019 امتاحان مادة الكيمياء.

جدول امتحانات الدور الثاني 2019 للصف الأول الثانوي بنظام التابلت

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