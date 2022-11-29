جدول امتحانات الدور الأول المرحلة الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م
إليكم بالتفصيل جداول امتحانات الدور الأول للمرحلة الثانوية الأزهرية بصفوفها( الصف الأول الثانوي، الصف الثاني الثانوي)، للشعبة الأدبية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023، والصادر عن إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.
جدول امتحانات الصفوف الأول والثاني الثانوي( الشغبة الأدبية)، الفصل الدراسي الأول:
الصف الأول الثانوي( الشعبة الأدبية):
- الأحد 1 يناير 2023: الفترة الأولى(الفقه)، الفترة الثانية(علم النفس).
- الاثنين 2 يناير 2023: الفترة الأولى(البلاغة)، الفترة الثانية( المنطق).
- الثلاثاء 3 يناير 2023: الفترة الأولى( القرآن الكريم)، الفترة الثانية( الصرف).
- الأربعاء 4 يناير 2023: الفترة الأولى( اللغة الأجنبية الأولى)، الفترة الثانية( الإنشاء).
- الخميس 5 يناير 2023:الفترة الأولى(الجغرافيا)، الفترة الثانية( الثقافة الإسلامية).
- الأحد 8 يناير 2023: الفترة الأولى( الأدب والنصوص والمطالعة)، الفترة الثانية( التربية الفنية).
- الاثنين 9 يناير 2023: الفترة الأولى(النحو)، الفترة الثانية( التوحيد).
- الثلاثاء 10 يناير 2023: الفترة الأولى( التفسير وعلومه)، الفترة الثانية( التاريخ).
- الأربعاء 11 يناير 2023: الفترة الأولى( الحديث وعلومه)، الفترة الثانية( اللغة الأجنبية الثانية).
ملاحظات:
- يمتحن الطلاب المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم، الحديث).
- يمتحن الطلاب المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم.
- امتحان مادتي( الحاسب الآلي والمستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيها الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية.
الصف الثاني الثانوي( الشعبة الأدبية):
- الأحد 1 يناير 2023: الفترة الأولى(الفقه)، الفترة الثانية(العروض والقافية).
- الاثنين 2 يناير 2023: الفترة الأولى(الحديث)، الفترة الثانية( الفلسفة).
- الثلاثاء 3 يناير 2023: الفترة الأولى( الصرف)، الفترة الثانية( المواطنة)، الفترة الثالثة( الإنشاء).
- الأربعاء 4 يناير 2023: الفترة الأولى( اللغة الأجنبية الأولى)، الفترة الثانية( التربية الفنية).
- الخميس 5 يناير 2023:الفترة الأولى(القرآن الكريم)، الفترة الثانية(الجغرافيا).
- الأحد 8 يناير 2023: الفترة الأولى( التفسير)، الفترة الثانية( اللغة الأجنبية الثانية).
- الاثنين 9 يناير 2023: الفترة الأولى(النحو)، الفترة الثانية( التوحيد).
- الثلاثاء 10 يناير 2023: الفترة الأولى(لأدب والنصوص والمطالعة)، الفترة الثانية( التاريخ).
- الأربعاء 11 يناير 2023: الفترة الأولى( البلاغة)، الفترة الثانية( المنطق).
ملاحظات:
- يمتحن الطلاب المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم، الحديث).
- يمتحن الطلاب المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم.
- امتحان مادتي( الحاسب الآلي والمستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيها الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية.
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