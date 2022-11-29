جدول امتحانات الدور الأول المرحلة الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023م

إليكم بالتفصيل جداول امتحانات الدور الأول للمرحلة الثانوية الأزهرية بصفوفها( الصف الأول الثانوي، الصف الثاني الثانوي)، للشعبة الأدبية للعام الدراسي 1444هـ / 2022-2023، والصادر عن إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

جدول امتحانات الصفوف الأول والثاني الثانوي( الشغبة الأدبية)، الفصل الدراسي الأول:

الصف الأول الثانوي( الشعبة الأدبية):

الأحد 1 يناير 2023: الفترة الأولى(الفقه)، الفترة الثانية(علم النفس).

الاثنين 2 يناير 2023: الفترة الأولى(البلاغة)، الفترة الثانية( المنطق).

الثلاثاء 3 يناير 2023: الفترة الأولى( القرآن الكريم)، الفترة الثانية( الصرف).

الأربعاء 4 يناير 2023: الفترة الأولى( اللغة الأجنبية الأولى)، الفترة الثانية( الإنشاء).

الخميس 5 يناير 2023:الفترة الأولى(الجغرافيا)، الفترة الثانية( الثقافة الإسلامية).

الأحد 8 يناير 2023: الفترة الأولى( الأدب والنصوص والمطالعة)، الفترة الثانية( التربية الفنية).

الاثنين 9 يناير 2023: الفترة الأولى(النحو)، الفترة الثانية( التوحيد).

الثلاثاء 10 يناير 2023: الفترة الأولى( التفسير وعلومه)، الفترة الثانية( التاريخ).

الأربعاء 11 يناير 2023: الفترة الأولى( الحديث وعلومه)، الفترة الثانية( اللغة الأجنبية الثانية).

ملاحظات:

يمتحن الطلاب المبصرين شفوياً في ( حفظ القرآن الكريم، الحديث).

يمتحن الطلاب المكفوفين شفوياً في المواد المقررة عليهم.

امتحان مادتي( الحاسب الآلي والمستوى الرفيع)، خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيها الطالب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية.

الصف الثاني الثانوي( الشعبة الأدبية):

الأحد 1 يناير 2023: الفترة الأولى(الفقه)، الفترة الثانية(العروض والقافية).

الاثنين 2 يناير 2023: الفترة الأولى(الحديث)، الفترة الثانية( الفلسفة).

الثلاثاء 3 يناير 2023: الفترة الأولى( الصرف)، الفترة الثانية( المواطنة)، الفترة الثالثة( الإنشاء).

الأربعاء 4 يناير 2023: الفترة الأولى( اللغة الأجنبية الأولى)، الفترة الثانية( التربية الفنية).

الخميس 5 يناير 2023:الفترة الأولى(القرآن الكريم)، الفترة الثانية(الجغرافيا).

الأحد 8 يناير 2023: الفترة الأولى( التفسير)، الفترة الثانية( اللغة الأجنبية الثانية).

الاثنين 9 يناير 2023: الفترة الأولى(النحو)، الفترة الثانية( التوحيد).

الثلاثاء 10 يناير 2023: الفترة الأولى(لأدب والنصوص والمطالعة)، الفترة الثانية( التاريخ).

الأربعاء 11 يناير 2023: الفترة الأولى( البلاغة)، الفترة الثانية( المنطق).

ملاحظات: