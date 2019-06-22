اعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بأن وزير التعليم قد اعتمد بشكل نهائي جدول امتحانات الثانوية العامة 2019، وأن ذلك الجدول خاص بطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، ويعتبر هو الجدول الأخير ولن يتم تغيره، فمن المقرر أن تقام الامتحانات في يوم 8 يونيو القادم لكل الطلاب في جميع المحافظات، كما قد تم مراعاة طلبات أولياء الأمور في طلب تغيير ترتيب مواد الامتحانات بسبب الأعياد،وتم اعتماده حتى يناسب جميع اختيارات الطلاب.

حيث أنه أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء امتحانات شهادة الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2019، حيث أنه قد حاض عدد كبير من الطلاب امتحانات الثانوية العامة ويكثر البحث عن جدول الامتحانات النهائي والأخير لكل الشعب التعليمية سواء كانت العملي أو الأدبي، فمن المقرر أن تنتهي امتحانات الطلاب في يوم 3 يوليو 2019 أي بعد عدة أيام، ويبدأ بعدها انتهاء الامتحانات انتظار ظهور النتيجة للطلاب والتي سوف نتابعها معكم من خلال موقعنا المتميز بكل جديد نجوم مصري.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

أكد الدكتور رضا حجازي، بأنه قد تم مناقشة ترتيب ووضع جدول الامتحانات، بعد الأخذ برأي الطلاب لكي يتوافق الجدول مع الطلاب، والكلمة الأخيرة كانت لهم، حيث تم نشر المقترحات من الطلاب على موقع الوزارة التعليمي، للعمل على تعديل الجدول المقترح قبل اعتماده،حيث أن امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ستبدأ من يوم السبت الموافق 8-6-2019، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3-7-2019.

تحديث اليوم 22/6/ 2019 مواصفات ورقة امتحان مادة الفيزياء

صرحت وزارة التربية والتعليم، عن مواصفات اسئلة مادة الفيزياء الامتحان الخاص بطلاب اللغة العربية وآلتي يأتي داخلة عدد (45) سؤالا وعدد صفحات كراسة الإجابة تشمل نحو (28) صفحة.

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