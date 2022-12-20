جدول امتحانات الترم الاول للصف الثالث الاعدادي 2023 لجميع المحافظات

أصدرت مؤخراً وزارة التربية والتعليم بيانا رسمياً لجميع الإدارات التعليمية وخاصة الإدارات التعليمية بالقاهرة والجيزة، والذي يتضمن توجيهات الوزارة بشأن موعد امتحانات الترم الاول للشهادة الاعدادية من العام الدراسي الحالي 2023، كما أعلنت المدة المحدد لكل امتحان.

وكانت أعلنت الوزارة بأن موعد بداية امتحانات الترم الاول هو يوم الأربعاء الموافق: 18-1-2023، علي أن تستمر الامتحانات لمدة ثماني ايام ماعدا يومي الخميس والجمعة استراحة بعد امتحان اللغة العربية، وتكون نهاية إمتحان الترم الأول يوم الأربعاء بتاريخ:25- 1،وان يكون موعد بداية لجنة الامتحان الساعة التاسعة صباحا.

جدول امتحانات الترم الاول للشهادة الإعدادية 2023

وننقل لكم اليوم جدول امتحانات الترم الاول للصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة وباقي المحافظات وفقاً للجدول المحدد من قبل الوزارة، مع التنويه بأن موعد بداية اللجان الساعه “9”، وتنتهي اللجنة حسب الوقت المحدد لكل مادة، ومتوسط مادة الامتحان ساعتين لكل مادة.