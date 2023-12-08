جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي أزهر – ترم أول 2024 (علمي وأدبي)

اعلن قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف عن جدول إمتحانات الفصل الدراسي الاول 2023-2024م للصفين الاول والثاني الثانوي الازهري بشعبتيها العلمي والادبي.

جدول أمتحانات أولى ثانوي ازهر – فصل دراسي أول 2024

الصف الأول الثانوي الازهري (أدبي)

السبت 30 ديسمبر 2023 م: الفقه / علم النفس.

الأحد 31 ديسمبر 2023 م: البلاغة / المنطق.

الاثنين 1 يناير 2024 م: القرآن الكريم / الصرف.

الثلاثاء 2 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية الأولى / الإنشاء.

الاربعاء 3 يناير 2024 م: جغرافيا / الثقافة الاسلامية.

الخميس 4 يناير 2024 م: الأدب والنصوص والمطالعة / التربية الفنية.

السبت 6 يناير 2024 م: النحو / التوحيد.

الأثنين 8 يناير 2024 م: التفسير وعلومه / التاريخ.

الثلاثاء 9 يناير 2024 م: الحديث وعلومه / اللغة الأجنبية الثانية.

الصف الأول الثانوي الازهري (علمي)

السبت 30 ديسمبر 2023 م: الفقه / الجبر وحساب المثلثات.

الأحد 31 ديسمبر 2023 م: البلاغة / الهندسة.

الاثنين 1 يناير 2024 م: القرآن الكريم / الصرف.

الثلاثاء 2 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية / الإنشاء.

الاربعاء 3 يناير 2024 م: الكيمياء / الثقافة الاسلامية.

الخميس 4 يناير 2024 م: الأدب والنصوص والمطالعة / التربية الفنية.

السبت 6 يناير 2024 م: النحو / التوحيد.

الأثنين 8 يناير 2024 م: التفسير وعلومه / الفيزياء.

الثلاثاء 9 يناير 2024 م: الحديث وعلومه / الاحياء.

جدول أمتحانات ثانية ثانوي ازهر – فصل دراسي أول 2024

الصف الثاني الثانوي الازهري (أدبي)

السبت 30 ديسمبر 2023 م: الفقه / العروض والقافية.

الأحد 31 ديسمبر 2023 م: الحديث / الفلسفة.

الاثنين 1 يناير 2024 م: الصرف / المواطنة / الإنشاء.

الثلاثاء 2 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية الأولى / التربية الفنية.

الاربعاء 3 يناير 2024 م: القرآن الكريم / الجغرافيا.

الخميس 4 يناير 2024 م: التفسير / اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 6 يناير 2024 م: النحو / التوحيد.

الأثنين 8 يناير 2024 م: الأدب والنصوص والمطالعة / التاريخ.

الثلاثاء 9 يناير 2024 م: البلاغة / المنطق.

الصف الثاني الثانوي الازهري (علمي)