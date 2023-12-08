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جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي أزهر – ترم أول 2024 (علمي وأدبي)

محمد عبد الرازق

اعلن قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف عن جدول إمتحانات الفصل الدراسي الاول 2023-2024م للصفين الاول والثاني الثانوي الازهري بشعبتيها العلمي والادبي.

جدول أمتحانات أولى ثانوي ازهر – فصل دراسي أول 2024

الصف الأول الثانوي الازهري (أدبي)

  • السبت 30 ديسمبر 2023 م: الفقه / علم النفس.
  • الأحد 31 ديسمبر 2023 م: البلاغة / المنطق.
  • الاثنين 1 يناير 2024 م: القرآن الكريم / الصرف.
  • الثلاثاء 2 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية الأولى / الإنشاء.
  • الاربعاء 3 يناير 2024 م: جغرافيا / الثقافة الاسلامية.
  • الخميس 4 يناير 2024 م: الأدب والنصوص والمطالعة / التربية الفنية.
  • السبت 6 يناير 2024 م: النحو / التوحيد.
  • الأثنين 8 يناير 2024 م: التفسير وعلومه / التاريخ.
  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: الحديث وعلومه / اللغة الأجنبية الثانية.

الصف الأول الثانوي الازهري (علمي)

  • السبت 30 ديسمبر 2023 م: الفقه / الجبر وحساب المثلثات.
  • الأحد 31 ديسمبر 2023 م: البلاغة / الهندسة.
  • الاثنين 1 يناير 2024 م: القرآن الكريم / الصرف.
  • الثلاثاء 2 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية / الإنشاء.
  • الاربعاء 3 يناير 2024 م: الكيمياء / الثقافة الاسلامية.
  • الخميس 4 يناير 2024 م: الأدب والنصوص والمطالعة / التربية الفنية.
  • السبت 6 يناير 2024 م: النحو / التوحيد.
  • الأثنين 8 يناير 2024 م: التفسير وعلومه / الفيزياء.
  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: الحديث وعلومه / الاحياء.

جدول أمتحانات ثانية ثانوي ازهر – فصل دراسي أول 2024

الصف الثاني الثانوي الازهري (أدبي)

  • السبت 30 ديسمبر 2023 م: الفقه / العروض والقافية.
  • الأحد 31 ديسمبر 2023 م: الحديث / الفلسفة.
  • الاثنين 1 يناير 2024 م: الصرف / المواطنة / الإنشاء.
  • الثلاثاء 2 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية الأولى / التربية الفنية.
  • الاربعاء 3 يناير 2024 م: القرآن الكريم / الجغرافيا.
  • الخميس 4 يناير 2024 م: التفسير / اللغة الأجنبية الثانية.
  • السبت 6 يناير 2024 م: النحو / التوحيد.
  • الأثنين 8 يناير 2024 م: الأدب والنصوص والمطالعة / التاريخ.
  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: البلاغة / المنطق.

الصف الثاني الثانوي الازهري (علمي)

  • السبت 30 ديسمبر 2023 م: الفقه / الجبر.
  • الأحد 31 ديسمبر 2023 م: الحديث / ةالتفاضل وحساب مثلثات.
  • الاثنين 1 يناير 2024 م: الصرف / المواطنة / الإنشاء.
  • الثلاثاء 2 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية / التربية الفنية.
  • الاربعاء 3 يناير 2024 م: القرآن الكريم / الفيزياء.
  • الخميس 4 يناير 2024 م: التفسير / الكيمياء.
  • السبت 6 يناير 2024 م: النحو / التوحيد.
  • الأثنين 8 يناير 2024 م: الأدب والنصوص والمطالعة / الاحياء.
  • الثلاثاء 9 يناير 2024 م: البلاغة / تطبيقات الرياضيات.


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عن الكاتب:
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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