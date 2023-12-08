جدول امتحانات أولى وثانية ثانوي أزهر – ترم أول 2024 (علمي وأدبي)
اعلن قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف عن جدول إمتحانات الفصل الدراسي الاول 2023-2024م للصفين الاول والثاني الثانوي الازهري بشعبتيها العلمي والادبي.
جدول أمتحانات أولى ثانوي ازهر – فصل دراسي أول 2024
الصف الأول الثانوي الازهري (أدبي)
- السبت 30 ديسمبر 2023 م: الفقه / علم النفس.
- الأحد 31 ديسمبر 2023 م: البلاغة / المنطق.
- الاثنين 1 يناير 2024 م: القرآن الكريم / الصرف.
- الثلاثاء 2 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية الأولى / الإنشاء.
- الاربعاء 3 يناير 2024 م: جغرافيا / الثقافة الاسلامية.
- الخميس 4 يناير 2024 م: الأدب والنصوص والمطالعة / التربية الفنية.
- السبت 6 يناير 2024 م: النحو / التوحيد.
- الأثنين 8 يناير 2024 م: التفسير وعلومه / التاريخ.
- الثلاثاء 9 يناير 2024 م: الحديث وعلومه / اللغة الأجنبية الثانية.
الصف الأول الثانوي الازهري (علمي)
- السبت 30 ديسمبر 2023 م: الفقه / الجبر وحساب المثلثات.
- الأحد 31 ديسمبر 2023 م: البلاغة / الهندسة.
- الاثنين 1 يناير 2024 م: القرآن الكريم / الصرف.
- الثلاثاء 2 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية / الإنشاء.
- الاربعاء 3 يناير 2024 م: الكيمياء / الثقافة الاسلامية.
- الخميس 4 يناير 2024 م: الأدب والنصوص والمطالعة / التربية الفنية.
- السبت 6 يناير 2024 م: النحو / التوحيد.
- الأثنين 8 يناير 2024 م: التفسير وعلومه / الفيزياء.
- الثلاثاء 9 يناير 2024 م: الحديث وعلومه / الاحياء.
جدول أمتحانات ثانية ثانوي ازهر – فصل دراسي أول 2024
الصف الثاني الثانوي الازهري (أدبي)
- السبت 30 ديسمبر 2023 م: الفقه / العروض والقافية.
- الأحد 31 ديسمبر 2023 م: الحديث / الفلسفة.
- الاثنين 1 يناير 2024 م: الصرف / المواطنة / الإنشاء.
- الثلاثاء 2 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية الأولى / التربية الفنية.
- الاربعاء 3 يناير 2024 م: القرآن الكريم / الجغرافيا.
- الخميس 4 يناير 2024 م: التفسير / اللغة الأجنبية الثانية.
- السبت 6 يناير 2024 م: النحو / التوحيد.
- الأثنين 8 يناير 2024 م: الأدب والنصوص والمطالعة / التاريخ.
- الثلاثاء 9 يناير 2024 م: البلاغة / المنطق.
الصف الثاني الثانوي الازهري (علمي)
- السبت 30 ديسمبر 2023 م: الفقه / الجبر.
- الأحد 31 ديسمبر 2023 م: الحديث / ةالتفاضل وحساب مثلثات.
- الاثنين 1 يناير 2024 م: الصرف / المواطنة / الإنشاء.
- الثلاثاء 2 يناير 2024 م: اللغة الأجنبية / التربية الفنية.
- الاربعاء 3 يناير 2024 م: القرآن الكريم / الفيزياء.
- الخميس 4 يناير 2024 م: التفسير / الكيمياء.
- السبت 6 يناير 2024 م: النحو / التوحيد.
- الأثنين 8 يناير 2024 م: الأدب والنصوص والمطالعة / الاحياء.
- الثلاثاء 9 يناير 2024 م: البلاغة / تطبيقات الرياضيات.