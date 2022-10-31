وزارة التعليم السعودية تطرح جدول التقويم الدراسي 1444 هجري

يعتبر جدول التقويم الدراسي الهجري هو المحرك الأساسي للعام الدراسي بالكامل، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد على أن تكون بنفس نهج العام السابق ثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصلين دراسيين، ذلك حتى يستطيع الطالب تعويض درجات العام في أي فصل من الفصول الثلاثة، ويحدد جدول الدراسة مواعيد الدوام والإجازات في المدارس بشيء من التفصيل.

جدول التقويم الدراسي 1444

طرحت وزارة التعليم السعودية جدول التقويم الدراسي 1444 والذي يحرك مسار العام الدراسي بفصوله الثلاثة، ونستعرض لكم بالتفصيل مواعيد الدوام والإجازات:

بداية إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الخميس الموافق 16/4/1444 هجري والموافق ميلادي يوم 10/11/2022.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 30/4/1444 هجري والموافق ميلادي يوم 24/11/2022.

ثم موعد بداية إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد الموافق 24/5/1444 هجري، والموافق ميلادي يوم 18/12/2022.

بداية إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد الموافق 22/6/1444 هجري، والموافق ميلادي يوم 15/1/2023.

موعد بداية إجازة يوم التأسيس السعودي يوم الأربعاء الموافق 2/8/1444 هجري، والموافق ميلادي يوم 22/2/2023.

ثم موعد بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 10/8/1444 هجري والموافق ميلادي يوم 2/3/2023.

بداية إجازة عيد الفطر المبارك يوم الخميس 22/9/1444 هجري والموافق ميلادي 13/4/2023.

موعد انتهاء الترم الأول 1444 بالمدارس

تضمن جدول التقويم الدراسي 1444 مواعيد انتهاء وبداية الفصول الدراسية الثلاثة، وبذلك ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 30/4/1444 هجري والموافق ميلادي يوم 24/11/2022، ثم تستمر إجازة الفصل الدراسي الأول حتى يوم 10/5/1444 هجري ببداية الفصل الدراسي الثاني، والجدير بالذكر أن مدة إجازة الفصل الدراسي الأول قدرها 10 أيام، ويأخذ بها الطالب قدر من الراحة حتى يستعد للفصل الدراسي الجديد مرة أخرى.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية موعد بداية الترم الدراسي الثاني للتسهيل على الطلاب في معرفة مواعيد الدوام بالمدارس والجامعات، حيث إنه من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 10/5/1444 هجري والموافق ميلادي يوم 4/12/2022، ثم يشتمل الفصل الدراسي الثاني على إجازتين مطولتين يأخذ فيهم الطلاب قسط من الراحة لاستكمال الفصول الباقية، وبعدها ينتهي الترم الثاني بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 10/8/1444 هجري، والموافق ميلادي 2/3/2023 من العام الجديد.