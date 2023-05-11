أخبار التعليم

جدول الإمتحانات وتوزيع درجات الثانوية العامة 2023 لكل الشُعَب

اشرف محمد

وزارة التربية والتعليم حددت موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 حيث سوف تقام في يوم 12 يونيو القادم، وزادت عمليات البحث عن توزيع درجات الصف الثالث الثانوي وهي نفس المواد التي يؤدي الطلاب فيها الامتحانات منذ عدة سنوات، وهنا في نجوم مصرية سوف نوافيكم توزيع درجات الثانوية العامة 2023 للثلاث شعب.

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

قد يهمك:

جدول امتحانات الثانوية العامة… وقرارات وزير التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة 2023

موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 وخطوات الاستعلام

-التربية الدينية والتربية الوطنية: يوم الاثنين الموافق 12 /6/ 2023.

-الاقتصاد والإحصاء: يوم الثلاثاء الموافق 13 /6/ 2023.

-اللغة العربية: يوم الأحد الموافق 18 /6/ 2023.

-اللغة الأجنبية الثانية: يوم الثلاثاء الموافق 20 /6/ 2023.

-الكيمياء والجغرافيا: يوم الأحد الموافق 25 /6/ 2023.

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 /6/ 2023 حتى 1 /7/ 2023.

-الفيزياء والتاريخ: يوم الأحد الموافق 2 /7 /2023.

-مادة الاستاتيكا: يوم الثلاثاء الموافق 4 /7/ 2023.

-مادة اللغة الاجنبية الاولى: يوم الخميس الموافق 6 /7/ 2023.

-مواد الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس: يوم الأحد الموافق 9 /7/ 2023.

-مادة الديناميكا: يوم الثلاثاء الموافق 11 /7/ 2023.

-مواد الأحياء والجبر والفلسفة: يوم الخميس الموافق 13 /7/ 2023.

توزيع درجات الثانوية لشعبة العلمي علوم

المادة الدرجة درجة النجاح
اللغة العربية 80 40
اللغة الأجنبية الأولى 50 25
اللغة الأجنبية الثانية 40 20
الكيمياء 60 30
الفيزياء 60 30
الجيولوجيا 60 30
الأحياء 60 30

توزيع درجات الثانوية لشعبة العلمي رياضة

المادة الدرجة درجة النجاح
الجبر والهندسة الفراغية 30 15
التفاضل والتكامل 30 15
استاتيكا 30 15
ديناميكا 30 15
الرياضيات البحته 60 30
الرياضيات التطبيقية 60 30

توزيع درجات الثانوية لشعبة الأدبي

المادة الدرجة درجة النجاح
التاريخ 60 30
الجغرافيا 60 30
الفلسفة والمنطق 60 30
علم النفس والاجتماع 60 30

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2023 مواد لا تضاف للمجموع

المادة الدرجة درجة النجاح
التربية الدينية 25 12.5
التربية الوطنية 25 12.5
الاقتصاد والإحصاء 50 25
Avatar of اشرف محمد
اشرف محمد

كاتب محتوى رياضي وتقني ادرس في كلية الحقوق جامعة كفرالشيخ الفرقة الاولى عاشق لمجال كتابة المحتوي وايضا هاوي للبرمجة والجرافيك ديزاين عمري 18عام حصلت على شهادة الثانوية العامة بمجموع 62% وافتخر بذلك .

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

أحدث المقالات