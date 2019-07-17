 التخطي إلى المحتوى

جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 “الجدول النهائي” و موعد الإمتحانات

كتب أحمد منتصرفي آخر تحديث
جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 “الجدول النهائي” و موعد الإمتحانات
جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019,موعد بداء إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019,الجدول الرسمي لإمتحانات الشهادة الثانوية دور ثاني

أنتهت أمتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019،و أصبحت إمتحانات الثانوية العامة للدور الثاني علي وشك البداء،وقد أتم طلاب الثانوية العامة إمتحاناتهم يوم 3-7-2019؛ وذلك عقب إنتهاء طلاب شعبة العلمي رياضيات من إتمام إمتحان مادة “الجبر و الهندسة الفراغية”، ويقدم لكم موقع “نجوم مصرية” تغطية شاملة عن جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019،  وذلك بعد إعتمد وزير التربية و التعليم “طارق شوقي” نتيجة الثانوية العامة 2019 للدور الأول.

جدول إمتحانات الدور الثاني الصف الثالث الثانوي 2019
جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019,موعد بداء إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019,الجدول الرسمي لإمتحانات الشهادة الثانوية دور ثاني

موعد إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019

وقد إعتمد وزير التربية و التعليم الفني “طارق شوقي” بالتعاون مع نائب رئيس عام الأمتحانات “خالد عبد الحكم” و رئيس قطاع الإمتحانات “رضا حجازي” جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بتاريخ 12-7-2019، وسيبدأ طلاب الثانوية العامة تأدية إمتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2019 يوم 17-8-2019، وذلك بمادة اللغة العربية والتربية الدينية للقسمين العلمي و الأدبي من الساعة 9:00 صباحا وحتي الساعة 2:00 ظهرا.

وسيختم طلاب الشهادة الثانوية إمتحانات الدور الثاني 2019 يوم 26-8-2019، وذلك بمادة الجيولوجيا وعلوم البيئة “علمي علوم”،  الرياضيات، التطبيقية (الإستاتيكا) “علمي رياضيات” و مادة الفلسفة و المنطق “أدبي” وستستمر هذه الإمتحانات من الساعة 9:00 صباحا و حتي الساعة 12:00 ظهرا.

بداء المرحلة الأولي من التنسيق و الحد الأدني للقبول بالجامعات

يذكر بأن وزارة التعليم العالي قد أعلنت بداء المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2019؛وذلك يوم الأحد المقبل والذي يبداء من 97.07% فأكثر لشعبة “علمي علوم”،95% فأكثر لشعبة “علمي رياضيات” و 80% فأكثر لشعبة “أدبي”،ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول علي النتيجة عبر لينك الحصول علي نتيجة الثانوية العامة عبر موقع “اليوم السابع” و إعتماد الوزير للنتيجة،و قد أوضحت المؤشرات إلي إرتفاع نسبه الطلاب الناجحين و الذي بلغ نسبة 78.6%.

عن الكاتب

أحمد منتصر

أسمي أحمد منتصر طالب و محب للكتابة و التدوين و كل ما هو جديد من إكتشافات علمية حديثة و محب للعلم و التكنولوجيا الحديثة و الأفلام الأجنبية الجديدة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.