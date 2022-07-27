جداول جامعة الملك فيصل الدراسية 1444 وطريقة التسجيل للالتحاق بالجامعة

تمثل جداول جامعة الملك فيصل الدراسية 1444 أحد أبرز الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تسعى الجامعة إلى إتاحتها لجميع الطلاب في مختلف التخصصات الجامعية، خاصة الطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالجامعة، لذا تعمل الجامعة على توفير الجداول الدراسية الخاصة بها مع بداية كل فصل دراسي في جميع الكليات، لتسهيل إطلاع كل طالب وطالبة بالجامعة على المقررات والمناهج الخاصة به ومواعيد المحاضرات الدراسية وأيام الدوام الجامعي، بشكل إلكتروني سهل وبسيط.

جداول جامعة الملك فيصل الدراسية 1444

تعد خدمة التعرف على جداول جامعة الملك فيصل الدراسية 1444 من أهم الخدمات التي تطرحها الجامعة بشكل إلكتروني للتسهيل على الطلاب في مختلف الكليات معرفة المواد الدراسية وعدد ساعات الحضور وأسماء المقررات وغير ذلك، ومن أهم خطوات التعرف على الجداول ما يلي:

زيارة الرابط الإلكتروني المباشر لباقة الجداول الدراسية جامعة الملك فيصل.

تحديد العام الدراسي

وكذلك تحديد الفصل الدراسي الخاص بالطالب.

يجب على الطالب اختيار الكلية المقيد بها.

ثم الانتقال إلى صفحة الجداول الرئيسية الخاصة بالكلية والمراحل الجامعية بها لمعرفة المواد الدراسية الخاصة بالطالب وساعات الحضور إليها.

موعد التسجيل في جامعة الملك فيصل

الجدير بالذكر أن العديد من طلاب الثانوية العامة يرغبون في معرفة المواعيد المحددة للتسجيل في جامعة الملك فيصل في أحد الكليات التابعة إليها، ولكن حتى الآن لم تعلن الجامعة بشكل رسمي عن المواعيد الخاصة بالتسجيل للطلاب المستجدين من خريجي الثانوية العامة في المملكة السعودية، إلا أنه يتوقع خلال الأيام المقبلة بدء إعلان المواعيد المحددة لتسجيل الطلاب بمجرد الانتهاء من ترتيبات الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد رسمياً.

شروط قبول الطلاب في جامعة الملك فيصل

حرصت الجامعة على وضع مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب مراعاتها أثناء تقديم الطلاب المستجدين للالتحاق بها وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يجب على الطالب أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في المملكة السعودية أو من خارجها.

يشترط حصول الطالب على تقديرات محددة تتطلبها الجامعة.

يجب ألا يكون قد مر على تخرج الطالب أو الطالبة من الثانوية العامة ما لا يزيد عن خمس سنوات.

يشترط أن يتمتع الطالب بحسن السيرة والسلوك.

يجب على الطالب اجتياز اختبارات الجامعة والمقابلة الشخصية.

يجب أيضاً أن يكون الطالب لائقاً طبياً في حال الالتحاق بأحد الكليات الطبية طبقاً للوثيقة الطبية.

في حال كان الطالب يعمل لدى إحدى الجهات العامة أو الخاصة يجب تقديم طلب موافقة من جهة العمل التحاقه بالجامعة.

يتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين المستوفين كافة الشروط السابقة وفق درجات شهادة الثانوية العامة والمقابلة الشخصية ودرجات اختبار القدرات.

طريقة التسجيل في الجامعة

يتم تسجيل الطلاب في الجامعة من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية التابعة لعمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك فيصل، البوابة الرسمية الوحيدة المخصصة لاستقبال طلبات التسجيل الجديدة خلال العام الدراسي 1444، وذلك خلال المواعيد الرسمية التي تقررها الجامعة للتسجيل للطلاب المستجدين، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية من هنا.

اختيار بوابة القبول إلى مرحلة البكالوريوس.