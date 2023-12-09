جداول امتحانات “كلية الزراعة – جامعة المنصورة” فصل دراسي أول 2024 (جميع الفرق)

أعلنت كلية الزراعة بجامعة المنصورة عن جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 م، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

جداول الامتحانات التحريرية للمستوى الأول – ترم أول 2024

الامتحانات الخاصة بالبرنامج العام ستكون بدءاً من يوم السبت 30 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 م.

برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية، حيث ستكون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 م.

جداول الامتحانات التحريرية للمستوى الثاني – ترم أول 2024

الامتحانات الخاصة بالبرنامج العام ستكون بدءاً من يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 م وتنتهي يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 م.

برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية، حيث ستكون الامتحانات في الفترة من الخميس 28 ديسمبر 2023 م وحتى يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 م.

جداول الامتحانات التحريرية للمستوى الثالث – ترم أول 2024

ستكون الامتحانات في الفترة من يوم السبت 30 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 م.

الامتحانات لجميع برامج المستوى الثالث: برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية – برنامج وقاية النبات – برنامج علوم وتكنولوجيا الاغذية – برنامج الأراضي والمياه – برنامج الانتاج النباتي – برنامج الانتاج الحيواني والداجني والسمكي – برنامج التقنية الحيوية الزراعية – برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية.

جداول الامتحانات التحريرية للمستوى الرابع – ترم أول 2024

ستكون الامتحانات في الفترة من يوم الاثنين 1 يناير 2024 وتنتهي يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 م.

الامتحانات لجميع برامج المستوى الثالث: برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية (هندسة النظم الحيوية / الات وقوى زراعية – الري والصرف الحقلي) – برنامج وقاية النبات – برنامج علوم وتكنولوجيا الاغذية – برنامج الأراضي والمياه – برنامج الانتاج النباتي – برنامج الانتاج الحيواني والداجني والسمكي – برنامج التقنية الحيوية الزراعية – برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية.

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جداول الامتحانات التحريرية للبرامج النوعية – ترم أول 2024

امتحانات جميع المستويات لبرنامج نظم تغذية / برنامج تنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء.