جداول امتحانات أخر العام 2023 في عدد من المحافظات بعد اعتمادها

اقتربت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 2023، ولهذا وبتوجيهات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تتضمن ضرورة انتهاء المديريات التعليمية في المحافظات، من وضع جداول امتحانات نهاية العام، وإلزام المديريات التعليمية بإعلانها للطلاب قبل إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أن الامتحانات سوف تبدأ فعلياً في اليوم التالي لانتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والمقررة من قبل مجلس الوزراء، أي في السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في عدد من المحافظات بعد اعتمادها:-

أعلنت العديد من محافظات الجمهورية عن مواعيد امتحانات أخر العام بها، ومن المحافظات التي سارعت بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني هي محافظات الشرقية، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية والبحيرة، ويمكن التعرف على جداول امتحانات أخر العام لتلك المحافظات من خلال الجداول التي أعلنتها تلك المحافظات كما يلي:-

*محافظة الشرقية:-

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية مواعيد امتحانات أخر العام 2023، لكل الصفوف الدراسية ويمكن التعرف على جداول الامتحانات كما يلي:-

* محافظة القاهرة:-

كشفت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، عن مواعيد نهاية العام 2023، في كل الصفوف الدراسية بالنسبة لصفوف النقل والشهادة الاعدادية كما يلي:-

* محافظة القليوبية:-

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القليوبية عن موعد بدء وانتهاء امتحانات أخر العام لهذا العام حيث جاءت كالتالي:-

* محافظة الجيزة:-

كذلك فقد أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة عن مواعيد امتحانات نهاية العام، ويمكن التعرف عليها من خلال الجدول التالي:-

* محافظة البحيرة:-

اعتمدت مديرية التربية والتعليم في البحيرة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي يمكن التعرف عليها من خلال الجدول التالي:-

وسوف توالي باقي المديريات التعليمية الإعلان عن جداول امتحانات أخر العام خلال الساعات المقبلة.