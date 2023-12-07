جامعة نيويورك أبوظبي: حصول ثلاثة طلاب على منحة شوارزمان 2023

زفت جامعة نيويورك أبو ظبي، بشرى سارة لثلاثة من طلابها، وذلك بعدما أعلنت فوزهم بمنحة “شوارزمان 2023” في الإمارات، موضحة أن الطلاب الثلاثة هم: “أدي ماي فيلاز، فالنتين جوسان، ساتشينثا بيلابيتيا”، لينضموا بذلك إلى الطالبان اللذان اختيرا سابقًا خلال عملية اختيار المرشحين في الصين، وهما: “ستيفان بينشينج ماو، بيرونج لي”، ليصل إجمالي منح “شوارزمان” التي حصل عليها الطلاب الخريجين من الجامعة إلى 5 منح، وذلك من أصل حوالي 150 حول العالم أجمع.

تغطية برنامج درجة الماجستير لمدة عام

وفي التفاصيل، فإن المنحة من المقرر أن “تغطي” برنامج درجة الماجستير في العلاقات العالمية وذلك لمدة تصل إلى عام واحد في جامعة تسينج هوا في العاصمة الصينية بكين، وتعتبر تلك المنحة في الأولى التي أنشأت في إطار الاستجابة للمشهد الجيوسياسي في القرن الحادي والعشرين.

بناء المرونة الشخصية ومواكبة التغيرات العالمية

من جانبه قال أحد الطلاب الحاصلين على “المنحة”، وهو فالنتين جوسان، الطالب في جامعة جامعة نيويورك أبوظبي، والذي يعمل في الفترة الحالية لنيل درجة البكالوريوس في الاقتصاد بتخصص السياسة العامة، إنه يرى أن الهدف الأساسي للطلبة الحاصلين على المنحة يتمثل في بناء المرونة الشخصية، لافتًا إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في مواكبة التغيرات المتلاحقة التي تحدث في العالم.

وأضاف أن المنحة ستعمل على مساعدته في مواكبة التغيرات العالمية التي وصفها بالسريعة، موضحًا أن ذلك سيعمل على مساعدته في رسم ملامح مستقبل أكثر قدرة على التكيف في مجال يتسم بالعملية، مع وضع منهجية تساعده في حل المشكلات بعقلية استشراقية ومرنة في ذات التوقيت.

جدير بالذكر، أن منحة “شوارزمان” التي تصنف في المرتبة الأولى بالقارة الأسيوية تم تأسيسها عام 2015، وذلك لبناء مجتمع عالمي يتألف من مجموعة من القادة المستقبليين الذين سيعملون على تعزيز التفاهم بين بكين وجميع الدول حول العالم؛ حيث تتولى المنحة دعم وتمويل ما لا يقل عن 200 طالب سنويًا من الصين والولايات المتحدة وباقي دول العالم يتم اختيارهم بدقة من وسط الآلاف، ووصل عدد المتقدمين عليها حوالي 4.2 ألف طالب خلال العام الجاري.