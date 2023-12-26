واصلت جامعة كفر الشيخ دعمها للأنشطة الطلابية، وذلك من خلال إقامة “معرضًا فنيًا” للطلاب من كليات الجامعة المختلفة، وذلك اهتمامًا من قبل الجامعة بالأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى مساعدة الطلاب من المنتسبين إلى الكليات المختلفة بالجامعة، وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وذلك بحسب تصريحات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

جامعة كفر الشيخ تواصل دعم الأنشطة الطلابية وتقيم معرضًا للفنون التشكيلية

وأضاف “دسوقي”، خلال افتتاحه معرضًا للفنون التشكيلية، أن الجامعة مستمرة في دعم الطلاب وتشجيعهم على المنافسة في مختلف الملتقيات الطلابية على جميع المستويات، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة الهادفة والفعالة في تلك المنافسات، بالإضافة إلى أن تنظيم مثل تلك المعارض من شأنه أن يظهر العديد من المواهب الفنية التي تحتاج للدعم والتشجيع.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن تلك المعارض تعمل على ترسيخ قيم الأصالة والإبداع، بجانب تأهيل الكوادر الطلابية التي تكون قادرة على المنافسة على المستويين المحلي والدولي، موضحًا أن الطلاب أظهورا مستوى مميزًا في الأعمال الفنية التي قاموا بعرضها.

المعرض الفني لأصحاب القدرات الخاصة

في سياق متصل، حرص دسوقي، على زيارة المعرض الفني الخاص بأصحاب القدرات الخاصة، والذي احتوى على العديد من المشغولات اليدوية واللوحات الفنية، لافتًا إلى أنهم قدموا أعمالًا جيدة، وشدد على أن ذوي الهمم جزءًا رئيسيًا في خطة الدولة للتنمية المستدامة، كما أنهم شركاء نجاح في الوطن.

ولفت رئيس الجامعة، إلى ضرورة التعرف على قدرات ذوي الهمم، ورؤيتها وفهمها والتعرف على الأحلام والطموحات الخاصة بهم، وذلك لكن أنهم يلهمون من حولهم بالطاقة الإيجابية النابعة من إرادتهم القوية وروح التحدي الخاصة بهم، بجانب مشاعر الفخر والاعتزاز بالدولة المصرية، خاصة وأن الدولة باتت حريصة على تكريم أبنائها من ذوي الهمم لكونهم نبتة صالحة تقدم الخير للأجيال المقبلة.

وواصل دسوقي، ان الجامعة حريصة على دعم جميع الطلاب المنتسبين إليها، وذلك من خلال فتح المسارات أمام الطلاب المبدعين لرعاية المواهب الخاصة بهم، بجانب العمل على تشجيع الأنشطة والفن الهادف عبر تعزيز ودعم المواهب الفنية، وتشجيع المبدعين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المساهمة في إثراء الحياة الفنية والثقافية التي تساهم في خدمة النواحي المجتمعية للوطن.