أعلنت جامعة كفر الشيخ، عن النتيجة النهائية لمسابقة “الطالب المثالي”، والتي أقيمت على مستوى طلاب الجامعة بتنظيم من الإدارة العامة لرعاية الطلاب في الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق الدسوقي رئيس الجامعة، حيث أوضحت أن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى هم ستة طلاب من الشباب والفتيات، وجاء في المركز الأول الطالب أحمد يسري منصور زايد، الطالب بكلية الطب البشري.

جامعة كفر الشيخ تعلن نتيجة مسابقة الطالب المثالي.. وتؤكد اهتمامها بالأنشطة الطلابية

ومن الإناث، فازت بجائزة الطالبة المثالية أيضًا، آية مهدي متولي أحمد، الطالبة بكلية التمريض، والتي جاءت في المركز الأول وفازت بلقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعة، وجاء بعد كل من أحمد يسري وآية مهدي، كل من محمود خالد عبدالعزيز، الطالب بكلية الهندسة والذي جاء في المركز الثاني، وأيضًا رنا طارق سعد عبدالمؤمن، الطالبة بكلية التمريض والتي جاءت أيضًا بالمركز الثاني.

كما أسفرت النتيجة أيضًا عن “احتلال” الهواري منصور عبدالسلام، الطالب في كلية الطب البشري للمركز الثالث على مستوى الشباب، وفازت أيضًا ندى طارق السيد مصطفى، الطالبة بكلية الطب البيطري بالمركز الثالث على مستوى فتيات الجامعة بالكامل، ليكتمل بذلك فوز الـ 6 طلاب السالف ذكرهم بجائزة الطالب المثالي على مستوى الجامعة.

تنمية المهارات الشخصية والثقافية والإبداعية لجميع طلاب جامعة كفر الشيخ

من جانبه، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، على أهمية المسابقة بالنسبة للجامعة، وذلك لأنها تحث الطلاب المنتسبين إلى الجامعة على التكامل بين التفوق العلمي وتنمية المهارات الشخصية والثقافية والإبداع في العديد من الأنشطة التي تساعد الطلاب على التطور ليصبحوا أجيالًا نافعة لنفسها والمجتمع على حد سواء، وذلك إيمانًا بالدور الذي تلعبه الجامعة في تشكيل شخصية طلابها.

ولفت إلى أن الجامعة حريصة في الوقت نفسه، تعزيز المهارات الثقافية والشخصية والإبداعية بين جميع الطلاب على مستوى الجامعة، وذلك لكونها تلعب دورًا مهمًا في بناء شخصية الطلاب في تلك المرحلة العمرية، حتى يصبحوا أجيالًا نافعين للمجتمع ولنفسهم، وأضاف أن الجامعة تولي الأنشطة الطلابية اهتمامًا كبيرًا، وذلك بسبب تأثيرها على شخصية الشباب ومستقبلهم.

وأكد دسوقي، أن الشباب عماد الوطن ومستقبله، وذلك يوضح اهتمام الدولة المصرية بالشباب، حيث وضعتهم على قائمة أهم أولوياتها في الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة، لذا فإن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة التي تتعلق بالشباب وبناء شخصيتهم، لكون تلك الأنشطة تؤثر على مستقبلهم ومستقبل الوطن في ذات الوقت.